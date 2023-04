Hé lộ 2 cá nhân sắp được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng OCB

(TBTCO) - 2 cá nhân dự kiến bầu vào thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng OCB (mã ck: OCB) đợt này là ông Kato Shin và ông Nguyễn Đình Tùng. Đồng thời, nếu được thông qua thì OCB cũng nâng số thành viên hội đồng quản trị từ 7 lên 9.

Vào ngày 28/4 sắp tới, Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) sẽ thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát OCB. Một trong các vấn đề cốt lõi đó là bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu).

Ảnh TL

Trong hai ứng viên được giới thiệu, ông Kato Shin sinh năm 1966, quốc tịch Nhật Bản, trình độ cử nhân kinh doanh thương mại Đại học Keio. Từ năm 2000 đến nay, ông Kato Shin công tác và kinh qua nhiều vị trí ở các ngân hàng và quỹ đầu tư như: The Bank of Yokohama, Ltd; Ngân hàng Aozora; Arise Capital Partners, Inc; KASIKORNBANK Public Company Limited…

Còn ông Nguyễn Đình Tùng sinh năm 1971, quốc tịch Việt Nam, trình độ cử nhân Đại học Thương nghiệp Hà Nội. Từ tháng 11/1992 – 4/2002, ông Tùng đã kinh qua các vị trí công tác như chuyên viên, trưởng phòng, phó giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh, Đà Nẵng, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam.

Từ tháng 4/2022 - 9/2008, ông Tùng từng giữ các chức vụ: Giám đốc vùng, Phó Tổng giám đốc phụ trách khối Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải.

Từ tháng 11/2008 đến tháng 4/2009, ông Tùng làm Giám đốc Quốc gia của ING Pnvate Banking, Singapore. Tháng 5/2009 đến tháng 3/2012, ông Tùng giữ chức Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Mekong.

Ông Tùng bắt đầu công việc tại Ngân hàng OCB vào tháng 4/2012 ở vị trí phó tổng giám đốc. Chỉ sau 1 tháng, ông Tùng là quyền Tổng giám đốc OCB, chưa dừng lại ở đó, 3 tháng sau (8/2012), ông Tùng chính thức làm Tổng giám đốc OCB cho đến nay.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua số lượng thành viên HĐQT OCB là 8 thành viên. Hiện nay, HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đang khuyết 01 thành viên. Để phù hợp quy mô và nhu cầu về quản trị, HĐQT OCB trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT OCB nhiệm kỳ 2020-2025 từ 8 thành viên lên 9 thành viên HĐQT.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vừa công bố, tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản hiện có của Ngân hàng OCB là 193.994 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2021 (184.491 tỷ đồng), đạt 84,3% kế hoạch.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của OCB chỉ đạt 4.389 tỷ đồng, giảm 20,5% so với năm 2021 nên chỉ đạt 62% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu của OCB cũng tăng từ 0,97% của năm 2021 lên 1,71% của năm 2022, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Phía OCB cho rằng, kết quả trên do nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh cổt lõi của ngân hàng tiếp tục tăng trưởng tốt. Tổng thu nhập lãi thuần tăng 21% lên đạt 6.948 tỷ đồng.

Tổng thu phí dịch vụ thuần tăng 29%, đạt 1.014 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng thu thuần ngoài lãi khác của ngân hàng chỉ đạt 572 tỷ đồng, giảm so với mức 2.369 tỷ đồng năm 2021, chủ yếu do hoạt động đầu tư và kinh doanh trái phiếu chịu tác động bất lợi khi lãi suất tăng và ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận chung của toàn ngân hàng.

Năm 2023, OCB đặt kế hoạch nâng tổng tài sản lên 242.152 tỷ đồng, tăng 25% so với 2022, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%, lợi nhuận trước thuế lên 6.000 tỷ đồng, tăng 37%.