Hòa Phát tài trợ Bệnh viện Bạch Mai khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người nghèo

(TBTCO) - Tháng 5/2022, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 780.000 tấn thép thô, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng bán hàng phôi thép, thép xây dựng và thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 660.000 tấn, tăng 10% so với tháng 5/2021. Riêng thép xây dựng đạt 393.000 tấn, tăng 32% so với tháng trước và tăng 21% so với cùng kỳ 2021.