(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay quay đầu đi lên trên thị trường thế giới. Cụ thể, giá cà phê arabica giao tháng 3/2023 trên Sàn New York tăng với biên độ gần 2%, hiện đạt mức 180,25 US cent/pound. Trong khi đó, hồ tiêu cũng nối đà tăng so với ngày hôm qua.