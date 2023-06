JICA hỗ trợ 250 triệu Yên phát triển hệ thống cấp nước bền vững tại Việt Nam

(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa nhận được công văn trả lời của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh về việc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của sản phẩm Thyroid Medication giả mạo.