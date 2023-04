Kết quả tồi tệ của First Republic khiến chứng khoán Phố Wall giảm điểm mạnh

(TBTCO) - Phiên giao dịch ngày 25/4, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh với mức giảm lên tới 2% đối với chỉ số công nghệ Nasdaq và 1,6% với S&P 500. Nguyên nhân đến từ kết quả tồi tệ của First Republic làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng ngân hàng và nỗi lo suy thoái.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York (Mỹ).

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% xuống 33.530,83 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,6% xuống 4.071,63 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2% xuống 11.799,16 điểm.

Các khách hàng gửi tiền tại First Republic Bank đã rút hơn 100 tỷ USD ra khỏi ngân hàng này trong cuộc khủng hoảng xảy ra hồi tháng Ba, vì lo ngại rằng đây có thể là ngân hàng thứ 3 phá sản sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank trước đó vào đầu tháng. First Republic Bank cho biết, họ chỉ có thể sống sót sau khi một nhóm các ngân hàng lớn can thiệp bằng cách gửi 30 tỷ USD tiền gửi không có bảo hiểm vào ngân hàng này.

Cổ phiếu của First Republic Bank giảm 49%, gây áp lực lên các ngân hàng trong khu vực được coi là dễ bị tổn thương. First Republic Bank cho biết họ hiện có kế hoạch bán bớt tài sản và cơ cấu lại bảng cân đối kế toán, đồng thời sa thải tới 1/4 lực lượng lao động trong tổng số khoảng 7.200 nhân viên tính đến cuối năm 2022.

Trong khi đó, Conference Board báo cáo sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng lớn hơn dự kiến vào tháng 4/2023, do sự suy giảm kỳ vọng của những người Mỹ trên 55 tuổi và các hộ gia đình có thu nhập hàng năm trên 50.000 USD. Ataman Ozyildirim, Giám đốc kinh tế cấp cao của Conference Board cho biết: "So với tháng trước, có ít hộ gia đình hy vọng điều kiện kinh doanh được cải thiện hơn và nhiều hộ gia đình tin rằng các điều kiện sẽ tồi tệ hơn trong sáu tháng tới".

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,3% xuống 7.891,13 điểm. Chỉ số DAX 40 tại thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,1% lên 15.872,13 điểm còn chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 0,6% xuống 7.531,61 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,5% xuống 4.377,85 điểm./.