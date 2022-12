Kho bạc Nhà nước phát hiện và trả lại 195 món tiền khách hàng nộp thừa

(TBTCO) - Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước giao quản lý luôn được toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đặc biệt quan tâm. Theo đó, tính đến hết tháng 11/2022, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện và trả lại 195 món tiền khách hàng nộp thừa.

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống KBNN luôn được đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ bằng nhiều biện pháp cụ thể như: Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất tại từng đơn vị; triển khai giám sát từ xa đối với hoạt động kho quỹ; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa KBNN các cấp với cơ quan công an trên địa bàn trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản trong hệ thống KBNN.

Kho bạc Nhà nước trả lại 195 món tiền khách hàng nộp thừa

Ngoài ra, toàn hệ thống còn thực hiện nghiêm chế độ sao lưu, dự phòng dữ liệu định kỳ; chuẩn bị kịch bản sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến an ninh mạng, an toàn tiền và tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý; đẩy mạnh các biện pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản trong kho quỹ.

Theo đó, tính đến hết ngày 30/11/2022, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện và trả lại 195 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 930 triệu đồng.

Đưa ra nhiệm vụ cho công tác bảo đảm an ninh, an toàn tiền, tài sản nhà nước giao KBNN quản lý trong năm 2023, toàn hệ thống KBNN sẽ tiếp tục nêu cao trách nhiệm người đứng đầu tại từng đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị và trong toàn hệ thống; thực hiện nghiêm các quy định của KBNN về quản lý công chức kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi, công tác kế toán và thanh toán trong hệ thống KBNN.

Ngoài ra, KBNN cũng yêu cầu từng đơn vị KBNN chấp hành nghiêm túc nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ nhằm duy trì và giữ vững an ninh trật tự an toàn cơ quan, trật tự nội vụ của từng đơn vị trong toàn hệ thống.

KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN tăng cường việc kiểm tra, giám sát số dư quỹ tiền mặt trong hệ thống KBNN, các biện pháp kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các hoạt động nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, giảm thiểu rủi ro, sai sót, mất an toàn tiền và tài sản của nhà nước.