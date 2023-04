Xuất khẩu sang Mỹ, EU giảm mạnh nhất Theo đánh giá của Bộ Công thương, nguyên nhân sản xuất, xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước là do yếu tố thị trường xuất khẩu, các ngành hàng đều gặp khó khăn do lạm phát cao, sức mua sụt giảm, đặc biệt là hàng hoá tiêu dùng không thiết yếu. Tuy nhiên, tác động đến từng ngành hàng là khác nhau. Những ngành hàng có thị trường xuất khẩu chính là Hoa Kỳ, EU, như dệt may, da giày, gỗ, thuỷ sản bị sụt giảm nhiều nhất; trong khi đó, các ngành hàng có thị trường xuất khẩu chính là châu Á như cao su, gạo, rau quả, hạt điều,...ít chịu tác động hơn.