Kim ngạch xuất khẩu sang Anh 2 tháng đầu năm 2022 đạt 946,5 triệu USD

(TBTCO) - Theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, năm 2022, tổng khối lượng than cục các loại và than cám 1, 2, 3 xuất khẩu tối đa của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là 2 triệu tấn. Đối với Tổng công ty Đông Bắc, tổng khối lượng than cục các loại xuất khẩu tối đa là 30.000 tấn.