Kỳ 1: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

07:36 | 27/03/2026
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 20/5/2026.
Ngày 23/3/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 54/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản IFNPVI do Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM) quản lý. Đây là quỹ mở, có tên tiếng Anh là IFNPVI Liquidity Bond Investment Fund, với ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Theo nội dung đăng ký, quỹ có vốn huy động tối thiểu 50 tỷ đồng, mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng. Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán không giới hạn, trong đó mức chào bán tối thiểu là 5 triệu chứng chỉ quỹ. Giá chào bán bằng mệnh giá, tương ứng 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ và không thu phí phát hành. Giá trị đăng ký mua tối thiểu là 50 chứng chỉ quỹ, tương đương 500.000 đồng.

Thời hạn hiệu lực của đợt chào bán kéo dài 90 ngày, từ ngày 23/3/2026 đến ngày 21/6/2026. Thời gian nhận đăng ký mua và thanh toán từ ngày 1/4/2026 đến ngày 20/5/2026. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI, tầng 22, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Hà Nội.

Việc thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng giám sát là BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nội dung chuyển khoản theo hướng dẫn của đơn vị phát hành. Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin công bố.

Thu Hương
Bài liên quan

Công bố 13 danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực chứng khoán

SHS lên kế hoạch tăng vốn vượt 10.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 1.700 tỷ đồng

DNSE góp 10 tỷ đồng vào công ty tài sản số, sẽ đầu tư thêm Data Center trong năm 2026

MBS đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục 2026, tăng tốc chuyển đổi số và mở rộng quy mô

Chứng khoán DNSE đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 61,8%, thêm nhân sự HĐQT từ Capella

VIG đặt kế hoạch tăng vốn lên hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2026

Chứng khoán phái sinh ngày 26/3: Sắc đỏ trở lại, dòng tiền thận trọng

Cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động hợp tác đầu tư trên môi trường mạng

Giá xuất khẩu giảm, ngành lúa gạo đứng trước “cơn gió ngược”

Giá xuất khẩu giảm, ngành lúa gạo đứng trước “cơn gió ngược”

Thu hút FDI: Giữ “đà” trong biến động, hướng tới chất lượng và công nghệ cao

Thu hút FDI: Giữ “đà” trong biến động, hướng tới chất lượng và công nghệ cao

Để chính sách thuế mới thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển

Để chính sách thuế mới thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển

Cho thuê tài chính “chia tải” vốn trung - dài hạn, gánh bớt áp lực cho ngân hàng

Cho thuê tài chính “chia tải” vốn trung - dài hạn, gánh bớt áp lực cho ngân hàng

Xây dựng “tuyến phòng thủ” vững chắc cho an ninh năng lượng

Xây dựng “tuyến phòng thủ” vững chắc cho an ninh năng lượng

Công khai thông tin nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Quảng Trị

Công khai thông tin nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Quảng Trị

Tiết kiệm năng lượng: "Không chỉ là lựa chọn, mà còn là điều kiện sống còn"

Tiết kiệm năng lượng: "Không chỉ là lựa chọn, mà còn là điều kiện sống còn"

Thiết lập cơ chế giám sát và chuẩn vận hành cho thị trường tài sản mã hóa

Thiết lập cơ chế giám sát và chuẩn vận hành cho thị trường tài sản mã hóa

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

