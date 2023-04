(TBTCO) - Theo các số liệu được công bố ngày 19/4, lạm phát ở khu vực đồng Euro đã giảm vào tháng 3/2023, nhưng các chỉ số cơ bản vẫn ở mức cao, trong khi đó, Anh là quốc gia duy nhất ở Tây Âu có lạm phát hai con số, củng cố các dự báo về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 5/2023.

Tỷ lệ đặt cược tăng lãi suất lên cao

Trong tháng 3/2023, lạm phát tiêu dùng ở 20 quốc gia dùng chung đồng Euro đã giảm từ 8,5% xuống 6,9%, chủ yếu là do chi phí năng lượng giảm nhanh do giá khí đốt tự nhiên tiếp tục giảm sau khi tăng một năm trước do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hiện đang lo lắng chi phí năng lượng cao đã thấm sâu hơn vào nền kinh tế, khiến lạm phát đẩy từ dịch vụ đến tiền lương trở nên khó kiềm chế hơn.

Thật vậy, loại trừ thực phẩm và nhiên liệu chưa qua chế biến, giá đã tăng lên 7,5% từ mức 7,4% của tháng trước và tăng từ 5,6% lên 5,7% với thước đo lạm phát hẹp hơn khi loại bỏ rượu và thuốc lá.

Các chỉ số cốt lõi cao liên tục là lý do tại sao hầu hết các nhà hoạch định chính sách của ECB đều cho rằng, lãi suất sẽ cần tiếp tục tăng, bất chấp mức tăng kỷ lục 350 điểm cơ bản kể từ tháng 7 năm ngoái. Các thị trường hiện đang đặt cược vào việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách của ECB vào ngày 4/5 tới, nhưng các nhà đầu tư nhận thấy cơ hội một phần ba để tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trước khi lãi suất tiếp tục tăng trong các cuộc họp tiếp theo.

Lạm phát cao tiếp tục ăn mòn sức chi tiêu của những người lao động.

Mức cao nhất của tỷ lệ là khoảng dưới 4%, kinh tế trưởng Philip Lane của ECB cho biết, một khi tỷ lệ lãi suất cơ bản đạt mức ổn định thì sẽ giữ ở đó trong một thời gian dài trước khi có thể cắt giảm. Ông cũng lưu ý rằng một khi lãi suất giảm xuống, có thể ổn định khoảng 2% và không quay trở lại mức âm.

Lần tăng lãi suất tháng 5 tới của ECB dường như không phải là lần cuối cùng. ECB đã tăng lãi suất trong 6 cuộc họp trước đó và cho biết, trừ khi nền kinh tế bắt đầu tăng trưởng đúng quỹ đạo, nếu không sẽ cần phải tăng nhiều hơn nữa để kiềm chế lạm phát.

Lạm phát của Anh cao nhất Tây Âu

Cùng với khu vực đồng Euro, ngày 19/4, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cũng công bố, chỉ số giá tiêu dùng của nước này trong tháng 3/2023 đã giảm xuống mức 10,1% từ mức 10,4% trong tháng 2, nhưng cao hơn nhiều so với dự báo 9,2% trước đó của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Giá thực phẩm và đồ uống không cồn trong tháng 3 cao hơn 19,1% so với một năm trước đó, mức tăng cao nhất kể từ tháng 8/1977, mà ONS cho biết phản ánh chi phí cao hơn đối với bánh quy và bánh ngọt. Giá sữa và đường tăng khoảng 40% so với một năm trước. Tỷ lệ lạm phát chung của Anh hiện cao nhất ở Tây Âu, rất cao so với mức trung bình 6,9% ở khu vực đồng Euro và 5% ở Mỹ. Lạm phát cao tiếp tục ăn mòn sức chi tiêu của những người lao động có mức lương đang tăng ít hơn.

Nước Anh sẽ còn phải chịu lạm phát cao trong thời gian dài Tuần trước, Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo, lạm phát của Anh sẽ ở mức trung bình 6,8% trong năm nay - mức cao nhất so với bất kỳ nền kinh tế tiên tiến lớn nào, mặc dù không cao hơn nhiều so với mức dự báo 6,2% của Đức. Tình trạng không mong muốn của Anh là một triệu chứng của tình trạng bất ổn kinh tế nghiêm trọng mà nước này phải đối mặt. Các số liệu nhấn mạnh nguy cơ nước Anh phải chịu lạm phát cao trong thời gian dài hơn so với các nền kinh tế tương tự khác do nước này phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên để sưởi ấm và điện năng, cũng như cơ cấu trợ cấp của nhà nước để làm dịu những thay đổi về giá.

Ngay sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, một số ngân hàng, bao gồm Morgan Stanley và Deutsche Bank, đã điều chỉnh tăng mức kỳ vọng về việc BoE sẽ tăng lãi suất. Các nhà phân tích của Morgan Stanley ước tính, BoE sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 5 và nhận thấy "rủi ro rõ ràng của động thái tăng lãi suất vào tháng 6". Trước đó, ngân hàng này đã dự đoán sẽ không có thay đổi về lãi suất của Vương quốc Anh vào tháng tới.

Nhà kinh tế Bruna Skarica của Morgan Stanley cho biết: "Với áp lực lạm phát liên tục mạnh mẽ như vậy, thật khó để biết làm thế nào mới có thể dừng chu kỳ thắt chặt. Do đó, chúng tôi hiện kỳ vọng BoE sẽ tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 5".

Bank of America, BNP Paribas và RBC Capital Markets cũng dự báo BoE tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 5, trong khi các dự báo tháng trước là lãi suất không thay đổi. Deutsche Bank còn dự báo sẽ có 2 đợt tăng lãi suất nữa từ BoE, đưa tỷ lệ cuối kỳ lên 4,75% vào tháng 6 tới, còn Bank of America dự báo lãi suất cuối kỳ ở mức 4,5%.

Các nhà đầu tư hiện hoàn toàn định giá lãi suất tăng 25 điểm cơ bản, lên 4,25% vào ngày 11/5 tới sau cuộc họp tiếp theo của BoE và dự báo lãi suất sẽ đạt đỉnh 5% vào tháng 9/2023.