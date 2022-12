Lạng Sơn: Thu nội địa năm 2022 ước vượt hơn 29% dự toán

(TBTCO) - Năm 2022, Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước tăng 77,6% so với dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 63,3% so với chỉ tiêu phấn đấu tỉnh giao, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, Cục Thuế Thanh Hóa đang dẫn đầu danh sách các tỉnh Bắc Trung Bộ về tổng thu ngân sách nhà nước.