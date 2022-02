(TBTCO) - Mừng xuân Nhâm Dần với nhiều may mắn và tài lộc, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) triển khai chương trình khuyến mại đầu năm “Gửi tiền đầu xuân – An phúc cả năm” với nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho các khách hàng đến gửi tiết kiệm tại quầy.