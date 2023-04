Liên tiếp phát hiện hàng hóa nghi nhập lậu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Liên tiếp trong các ngày 4 và 6/4/2023, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) TP. Hồ Chí Minh phối hợp với ngành chức năng phát hiện 3 cơ sở lưu trữ các loại hàng hóa nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc trị giá hàng tỷ đồng.

Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Chi nhánh 1 và Chi nhánh 3 của Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng ANT. Ảnh: Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh cung cấp

Cụ thể, trong ngày 4/4, Đội QLTT số 2, Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Chi nhánh 1 và Chi nhánh 3 của Công ty TNHH Đầu tư phát triển xây dựng ANT, do ông Nguyễn Thanh An làm giám đốc.

Tại Chi nhánh 1 Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng ANT, địa chỉ số 47/2 Thới Tam Thôn 13, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 4.123,8 m2 tấm lợp lấy sáng Polycarbonate các loại, sản xuất tại Malaysia, chưa qua sử dụng, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết: 742.284.000 đồng.

Kiểm tra tại Chi nhánh 3 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển xây dựng ANT, địa chỉ: số 81 đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn. Ảnh: Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh cung cấp

Kiểm tra tại Chi nhánh 3 Công ty TNHH Đầu tư phát triển xây dựng ANT, địa chỉ: số 81 đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra phát hiện 6.308,40 m2 tấm lợp lấy sáng Polycarbonate các loại, chưa qua sử dụng, sản xuất tại Malaysia, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết 1.145.837.400 đồng.

Kết quả kiểm tra tại 2 cơ sở trên, Đội QLTT số 2 đã niêm phong, tạm giữ 10.432,2 m2 tấm lợp lấy sáng Polycarbonate các loại, tổng trị giá 1.888.121.400 đồng.

Kiểm tra kho hàng tại địa điểm kinh doanh Trung tâm khu vực 3 - Công ty TNHH một thành viên Logistics Viettel. Ảnh: Đơn vị Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh cung cấp

Tiếp đó, ngày 6 tháng 4/ 2023, Đội QLTT số 3 (thuộc Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận 12 và Công an phường Trung Mỹ Tây, quận 12 kiểm tra tại địa điểm kinh doanh Trung tâm khu vực 3 - Công ty TNHH một thành viên Logistics Viettel, địa chỉ số 2 Bis, khu Z11, quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Tang vật thuốc lá xì gà không rõ nguồn gốc. Ảnh: Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh cung cấp

Kết quả kiểm tra phát hiện hàng hóa ngoại nhập các loại chưa qua sử dụng, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định, gồm: 6.877 điếu xì gà ngoại nhập các loại; 74.400 đơn vị sản phẩm đồ chơi trẻ em ngoại nhập các loại, không có dấu hợp quy CR, không có tài liệu chất lượng hàng hóa kèm theo; 700 hộp thực phẩm bổ sung hiệu BITNEY Multi Juice, ngày sản xuất 11/2022, hạn sử dụng 11/2024, (loại 100 hộp/thùng), xuất xứ Malaysia; 06 chai Rượu hiệu JOHNNIE WALKER Blue Label, 40% vol, 750 ml/chai, xuất xứ Scotland./.