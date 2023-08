Lọc hoá dầu Bình Sơn đạt mốc 40 triệu giờ công an toàn

(TBTCO) - Vào lúc 0 giờ 33 phút ngày 27/7/2023, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã đạt dấu mốc 40 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công (tính từ ngày 2/6/2014).

9 năm tổ chức 646 khoá đào tạo an toàn

Để có được thành tích trong công tác an toàn sức khỏe môi trường (ATSKMT) như trên là sự cam kết của các cấp lãnh đạo BSR cho công tác đảm bảo an toàn; là sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết và trên hết là tinh thần làm việc sáng tạo, ý thức tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn an toàn của mỗi người lao động khi làm việc tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất.

Diễn tập PCCC tại NMLD Dung Quất.

Tính từ năm 2014 đến nay, BSR đã tổ chức 646 khóa đào tạo ATSKMT cho 80.622 lượt cán bộ công nhân viên (CBCNV) với 362.971 giờ công. Trung bình mỗi CBCNV đạt hơn 24 giờ công/người/năm.

Với đặc thù của nhà máy sản xuất, chế biến xăng dầu nên NMLD Dung Quất luôn tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động.

Nhận thức rõ điều đó và được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), BSR đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình nhằm kiểm soát an toàn như: Đẩy mạnh việc làm giàu văn hóa an toàn với nhiều chương trình, hoạt động cụ thể được triển khai trong toàn công ty và lan tỏa đến các Nhà thầu; tiếp tục xem xét, cải tiến để hoàn thiện hệ thống quản lý ATSKMT; tổ chức đào tạo huấn luyện về an toàn cho CBCNV BSR và nhà thầu làm việc tại nhà máy; tổ chức khen thưởng, động viên người lao động làm việc an toàn…

Bên cạnh việc giám sát thực thi hàng ngày, BSR cũng thành lập các đoàn kiểm tra hàng tuần, hàng tháng công tác đảm bảo ATSKMT và động viên người lao động làm việc trên công trường với sự tham gia nhiệt tình của các cấp quản lý từ cấp tổ trưởng đến các lãnh đạo công ty. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công ty, cùng với quyết tâm làm việc an toàn của người lao động giúp NMLD Dung Quất luôn vận hành an toàn và ổn định.

An toàn là nhiệm vụ tối quan trọng

Văn hóa an toàn tại BSR được xây dựng dựa trên nền tảng cơ bản đó là: Sự cam kết của lãnh đạo về an toàn; sự quan tâm chia sẻ các mối nguy hiểm, các tác động của nó đối với con người, môi trường và máy móc thiết bị; đánh giá thực tế và linh hoạt các nguyên tắc phòng ngừa mối nguy hiểm, và sự phản ánh liên tục khi thực hiện thông qua phân tích, giám sát, và thông tin phản hồi từ người lao động.

BSR từng bước xây dựng văn hóa an toàn với nhiều chương trình, hoạt động được triển khai trong công ty và lan tỏa đến các nhà thầu, cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý ATSKMT; tổ chức đào tạo huấn luyện về an toàn cho CBCNV và nhân sự nhà thầu làm việc tại nhà máy, thực hiện công tác giám sát đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công, bảo dưỡng sửa chữa, tổ chức họp định kỳ về công tác ATSKMT với nhà thầu thường xuyên làm việc tại nhà máy.

Công tác an toàn luôn được chú trọng tại BSR.

Từ khi đưa NMLD Dung Quất vào vận hành, BSR đã tập trung xây dựng hệ thống quản lý an toàn và được tổ chức quốc tế DNV đánh giá chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn OSHAS 18001:2007 và ISO 14001:2005 vào ngày 8/3/2011.

Hệ thống quản lý an toàn BSR cũng đã được tổ chức BSI đánh giá tái chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 vào ngày 19/2/2020, với 158 quy trình, hướng dẫn chuyên môn về an toàn, sức khỏe, môi trường, PCCC. Ngoài ra, hệ thống quản lý ATSKMT của BSR còn được đánh giá bởi các đơn vị thứ 3 như PSRG (USA); Dupont Sustainable Solution để tìm cơ hội cải tiến liên tục.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của BSR là tiếp tục đặt ra mục tiêu không có tai nạn mất ngày công lao động và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 NMLD Dung Quất.

Tại đợt bảo dưỡng tổng thể này, BSR sẽ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí, phấn đấu rút ngắn thời gian triển khai so với kế hoạch được duyệt nhằm sớm đưa nhà máy vào vận hành trở lại, góp phần gia tăng sản lượng sản xuất, lợi nhuận cho công ty.

Phát huy tối đa việc sử dụng các nguồn lực tại chỗ trong quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa, giảm thiểu việc sử dụng các dịch vụ kỹ thuật bên ngoài để tiết giảm chi phí.

Nói về công tác an toàn, ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR kiêm Giám đốc NMLD Dung Quất chia sẻ: “Tập thể ban lãnh đạo và người lao động BSR vô cùng tự hào với những kết quả về ATSKMT đã đạt được và cam kết sẽ tiếp tục cố gắng vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định và hiệu quả, phấn đấu đạt được các mốc giờ công an toàn cao hơn nữa trong thời gian tới vì một mục tiêu không tai nạn”./.