(TBTCO) - Ngày 6/1/2023, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An đã bàn giao cho cơ quan Công an huyện Đức Hòa đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Long An đã bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đối tượng Vương Hoàng Quân, ngụ tại khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cùng phượng tiện ô tô biển kiểm soát 51K-207.05 và 5.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Theo đó, vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 06/01/2023, trên tuyến đường thuộc ấp Chánh, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Đội QLTT số 1 mật phục bắt giữ phương tiện ô tô biển kiểm soát 51K-207.05 do đối tượng Vương Hoàng Quân điều khiển có hành vi vận chuyển 5.500 bao (20 điếu/bao) thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất không có nhãn phụ bằng tiếng Việt và không in hình cảnh báo về sức khỏe (gồm 3.000 bao nhãn hiệu 555 Gold; 500 bao nhãn hiệu 555 Original và 2.000 bao nhãn hiệu Mond).

Long An: Bắt giữ vụ vận chuyển 5.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: CTV

Căn cứ quy định pháp luật, trong ngày 6/1/2022, Đội QLTT số 1 đã quyết định chuyển giao đối tượng Vương Hoàng Quân cùng phương tiện biển kiểm soát 51K-207.05 và 5.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Gold, nhãn hiệu 555 Original và 2.000 bao nhãn hiệu Mond cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Đức Hòa tiến hành xác minh, làm rõ./.