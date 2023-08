(TBTCO) - Chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel Off Path (traveloffpath.com) vừa đăng bài viết nêu 3 lý do khiến Việt Nam trở thành "điểm nóng" du lịch mới của châu Á.

Trong bài viết có tựa đề: "3 Reasons This Country Is Becoming Asia's New Tourism Hotspot" (tạm dịch: 3 lý do khiến đất nước này trở thành điểm nóng du lịch mới của châu Á), Travel Off Path nhận xét: Việt Nam nổi tiếng với phong cảnh ngoạn mục, đường bờ biển rộng lớn kéo dài 3.260 km đáng kinh ngạc và những thành phố năng động.

Theo bài viết, khi mọi người nghĩ đến du lịch Đông Nam Á thì Thái Lan là một trong những điểm đến đầu tiên xuất hiện trong tâm trí. Nhưng nếu bạn muốn tránh những đám đông ở Thái Lan thì có một điểm đến du lịch mới nổi trong khu vực đã chín muồi để khám phá - Việt Nam.

Travel Off Path dẫn báo cáo của Google Destination Insights cho biết, từ tháng 3 đến tháng 6/2023, Việt Nam là điểm đến được tìm kiếm nhiều thứ 7 trên thế giới và là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào danh sách 20 điểm đến hàng đầu.

Như vậy, Việt Nam đang nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất ở Đông Nam Á và đây là 3 lý do.

Tàu hỏa đưa du khách từ thị trấn Sa Pa (Lào Cai) lên đỉnh Fanxipang.

Điều chỉnh yêu cầu thị thực

Từ ngày 15/8, việc đến thăm Việt Nam sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết đối với công dân nhiều nước.

Chính phủ Việt Nam đã gia hạn miễn thị thực nhập cảnh từ 15 ngày lên 45 ngày cho người mang hộ chiếu Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh.

Thời hạn của thị thực điện tử nhập cảnh cũng được kéo dài từ 30 ngày lên 3 tháng.

Bên cạnh đó, 80 quốc gia khác, bao gồm cả Hoa Kỳ, hiện đủ điều kiện để nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực điện tử (e-visa).

Từ ngày 15/8, thị thực điện tử cũng sẽ cho phép nhập cảnh nhiều lần vào Việt Nam thay vì hệ thống hiện tại mỗi thị thực điện tử chỉ đủ điều kiện cho 1 lần nhập cảnh. Điều này sẽ cho phép bạn đến và đi tùy thích, đồng thời du lịch đến và đi từ Việt Nam sẽ như một phần của chuyến du lịch châu Á rộng lớn hơn.

Đơn xin thị thực nhập cảnh Việt Nam dễ dàng, đơn giản, giá cả phải chăng.

Vẻ đẹp tự nhiên được bảo tồn tốt

Theo bài viết, Việt Nam là một điểm đến du lịch mới nổi và chưa có lượng khách du lịch lớn như nhiều quốc gia Đông Nam Á khác trải nghiệm nên nhiều danh lam thắng cảnh tự nhiên của Việt Nam vẫn được bảo tồn rất tốt.

Đất nước này có một loạt địa điểm đẹp tự nhiên. Ở phía bắc của đất nước, bạn có thể khám phá một vùng núi non hiểm trở. Ở miền Trung và miền Nam Việt Nam, bạn sẽ tìm thấy những bãi biển đẹp đến khó tin.

Vùng nông thôn Việt Nam xanh tươi, trù phú do Chính phủ Việt Nam đã quản lý để bảo tồn các di sản văn hóa của họ một cách tuyệt vời.

Các thành phố cũng đang thu hút khách du lịch. Từ nét quyến rũ cổ kính nổi tiếng thế giới của Hà Nội đến thành phố Hạ Long còn ít được khám phá đã khiến Việt Nam đang trở thành điểm nóng du lịch mới của châu Á nhờ tất cả những nét quyến rũ này.

Thêm nữa, với những người có ngân sách eo hẹp, cả Thái Lan và Việt Nam đều là những điểm đến giá rẻ dành cho khách du lịch tiết kiệm. Nhưng Việt Nam được coi là một trong những lựa chọn tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á. Chỗ ở, thực phẩm, phương tiện đi lại ở Việt Nam đều rẻ hơn Thái Lan, nhất là nếu bạn đến các vùng nông thôn của đất nước này.

Cửa Hiển Nhơn (phía đông Hoàng thành Huế) - là cửa đẹp nhất trong số 13 cửa ở Kinh thành Huế do có nhiều hoa văn, họa tiết được chạm trổ tinh xảo.

Tập trung vào tăng trưởng du lịch

Chính phủ Việt Nam đang tập trung vào việc khuyến khích nhiều khách du lịch đến thăm và tăng số lượng khách du lịch trong năm 2023. Ban đầu, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 8 triệu du khách nhưng dự đoán con số này sẽ tăng lên 10 triệu vào cuối năm nay.

Theo bài viết, các xu hướng truyền thông xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến lựa chọn của du khách và Việt Nam hiện đang được quảng bá mạnh mẽ trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram và TikTok.

Để đáp ứng nhu cầu du khách, số lượng nơi lưu trú tại các thành phố lớn nhất của Việt Nam đang tăng lên và trong 3 tháng qua (từ tháng 5- tháng 7), lượng khách quốc tế lưu trú đã tăng lên đáng kể.

Travel Off Path nhận định Chính phủ Việt Nam muốn biến đất nước mình thành điểm nóng du lịch mới của châu Á và cho đến nay, kế hoạch này đang được thúc đẩy. Do đó, bây giờ là thời điểm hoàn hảo để bạn khám phá đất nước xinh đẹp lạ thường này.

* Trước đó, hồi đầu tháng 3, Travel Off Path đã đưa Việt Nam vào danh sách 1 trong 5 điểm đến quốc tế hàng đầu trong mùa hè năm nay./.