“Mắc kẹt” khâu giải phóng mặt bằng, loạt dự án bất động sản “treo” cả thập kỷ

Một trong những nguyên nhân làm cho công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bạc Liêu đạt thấp so với kế hoạch trong những năm qua là do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Do đó, tỉnh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn này để đẩy mạnh tiến độ giải ngân trong năm 2022.