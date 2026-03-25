Sự kiện doanh nghiệp

MBAMC thông báo chào bán tài sản

(TBTCO) - Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý nhà đầu tư lời chào trân trọng.
MBAMC thông báo tới các nhà đầu tư về việc chào bán tài sản với thông tin cụ thể như sau:

Thông tin tài sản chào bán:

TÀI SẢN 1: TÀI SẢN TẠI PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT, QUẬN 12, TP. HỒ CHÍ MINH (nay là PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN, TP. HỒ CHÍ MINH)

Thửa đất số 801, tờ 39, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh ( nay là phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh)

Mục đích sử dụng đất: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Diện tích: 6659.8 m2

Đất trống, mặt tiền rộng thoáng, ngang: 63,35m, dài: 105m. Hiện đất đã san gạt và để trống

Đường trước đất rộng 15 - 18m, cách đường Lê Đức Anh 350m, tài sản hướng Tây chếch Bắc.

TÀI SẢN 2: TÀI SẢN TẠI SỐ 19, ĐƯỜNG CAO VĂN BÉ, PHƯỜNG VĨNH PHƯỚC, TP. NHA TRANG ( nay là PHƯỜNG BẮC NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HOÀ)

Thửa đất số 670, Tờ bản đồ số 10, số 19 đường Cao Văn Bé, phường Vĩnh Phúc, TP Nha Trang ( nay là Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà)

Diện tích : 619.5m2

Đất trống, mặt tiền 10.3m, sâu 60m; Đất đã san gạt và để trống. Tài sản tọa lạc tại khu vực có mật độ dân cư cao, gần biển có khả năng khai thác du lịch.

Đường trước đất hiện trạng 9,5-10m. Cách đường Phạm Văn Đồng 200m, và đường 2/4 : 300m

Tài sản hướng Bắc chếch Đông. Nằm sau lưng KS Mường Thanh Viễn Triều, nằm cách bãi tắm Hòn Chồng khoảng 220m

TÀI SẢN 3: TÀI SẢN TẠI PHƯỜNG LINH XUÂN, THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH (nay là PHƯỜNG LINH XUÂN, TP. HỒ CHÍ MINH)

Thửa đất số 38, TBĐ số 5, Số 55 đường số 9, KP5, phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (nay là Phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh)

Đặc điểm: Đất trống, mặt tiền rộng thoáng ~29m, diện tích lớn

Loại đất: Đất ở tại đô thị

Diện tích: 1180m2

Ngang 29m, nở hậu 31,65m, hướng Đông Bắc

Vị trí thửa đất tọa lạc tại vị trí thuận lợi về giao thông, tiếp giáp Đồng Nai - Bình Dương - TP. Hồ Chí Minh nên thuận lợi di chuyển các hướng.

Mức giá và phương thức giao dịch: Theo thỏa thuận.

Đầu mối liên hệ MBAMC:

Bà Phạm Thị Hanh, Điện thoại: 0975.207.165

Tòa nhà số Số 175 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội

Email: [email protected]

Ngân Hà
Từ khóa:
mbamc thông báo quản lý nợ Thông báo chào bán

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Dành cho bạn

Đọc thêm

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

