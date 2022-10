(TBTCO) - Kế hoạch vốn đầu tư công trình ra Quốc hội cho năm 2023 cao hơn năm 2022 hơn 100 nghìn tỷ đồng, do vậy áp lực giải ngân của năm 2023 rất lớn, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải thật kịp thời.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Văn phòng Chính phủ chiều 28/10, trả lời câu hỏi của PV TBTCVN về tiến độ giải ngân đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, đến ngày 31/10/2022, giải ngân của cả nước ước đạt khoảng 298 nghìn tỷ đồng.

So với năm 2021, số vốn giải ngân này nhiều hơn khoảng 40,3 nghìn tỷ đồng, tương đương mức tăng cao hơn 16% so với năm ngoái. Mặc dù lượng vốn giải ngân ra nền kinh tế có nhiều hơn, nhưng tỉ lệ phần trăm có thấp hơn so với năm ngoái (51,34%), điều này là do tổng vốn đầu tư năm nay có cộng thêm 38 nghìn tỷ đồng giao bổ sung dự toán năm 2022 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và Thủ tướng đã giao trong đầu tháng 10.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, nếu không tính con số 38 nghìn tỷ đồng này, thì giải ngân đến nay cũng đạt khoảng 55%, xấp xỉ mức của năm 2021 là đạt 55,8%. Tuy nhiên, năm 2021, giải ngân cả năm dồn vào 3 tháng cuối năm, do đó đến 31/1/2022, chúng ta giải ngân được hơn 90%.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương

Từ nay đến hết năm 2022 chỉ còn 2 tháng, do đó thời gian để triển khai các giải pháp mới không còn nhiều. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ đã báo cáo với Chính phủ kiến nghị mấy nhóm giải pháp để tích cực hơn, thực hiện quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm, để hy vọng có thể đạt được con số giải ngân cao vào thời điểm 31/1/2023.

Trong các giải pháp được nêu, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, nhiệm vụ nền tảng quan trọng nhất ở đây với các bộ ngành, địa phương là phải đôn đốc các chủ đầu tư, cũng như các ban quản lý dự án và đặc biệt các nhà thầu thực hiện để có khối lượng thì mới giải ngân được.

“Không thể giải ngân vốn từ kho bạc mà không có khối lượng đi kèm. Do vậy, công tác thực hiện từ nay đến cuối năm rất quan trọng, làm sao có được khối lượng tương đối lớn để chúng ta có thể giải ngân được số tiền còn lại của năm 2022” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói.

Vấn đề nữa cũng rất quan trọng là việc thực hiện ở các bộ ngành, địa phương. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu để đạt được kết quả thực hiện tốt.

Liên quan đến vấn đề thủ tục, Thứ trưởng đề nghị các bộ ngành, địa phương phải chuẩn bị trước các thủ tục hành chính để giải ngân vốn đầu tư công khi chúng ta có khối lượng, tránh rơi vào tình trạng dồn dập vào thời điểm cuối tháng 12 hoặc cuối tháng 1/2023, giải ngân đồng loạt ở nhiều bộ ngành, nhiều chủ đầu tư, nhiều ban quản lý dự án. Khi đó, sự phục vụ của hệ thống kho bạc, cũng như hệ thống hành chính rất vất vả và có thể gây nghẽn mạng, rất ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Cuối cùng là công tác chuẩn bị cho năm 2023. Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho hay, kế hoạch ngân sách đầu tư công trình ra Quốc hội là rất lớn, cao hơn năm 2022 hơn 100 nghìn tỷ đồng. Do vậy, cần công tác chuẩn bị từ sớm, từ xa, để sang năm 2023 có thể triển khai thực hiện được ngay, giảm sức ép cho thời điểm cuối năm.