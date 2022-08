Nam Định: Đồng bào công giáo Ý Yên đoàn kết vươn lên thoát nghèo

Phát huy tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, đồng bào công giáo huyện Ý Yên đã luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc “sống phúc âm trong lòng dân tộc”.

Sự chung tay, góp sức của đồng bào Công giáo đã góp phần giúp bộ mặt nông thôn ở Nam Định khang trang, sạch đẹp. (Ảnh: MH)

Số hộ giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm

Trong 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua, người công giáo huyện Ý Yên đã có những việc làm thiết thực tập trung xây dựng, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng, trong giáo xứ, giáo họ và từng gia đình. Bà con giáo dân toàn huyện đã đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho cộng đồng giáo dân, tích cực tham gia có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn huyện xây dựng quê hương Ý Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Từ các phong trào thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng ngành nghề dịch vụ nên đời sống vật chất và tinh thần của người công giáo trong huyện ngày một nâng cao. Kết quả 5 năm qua: số hộ giàu và khá của bà con công giáo tăng rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đặc biệt có nhiều cá nhân đã mua sắm phương tiện phục vụ khai thác vận chuyển như xe khách liên tỉnh, xe tải, xe ô tô du lịch và tàu thuyền phục vụ đời sống và làm dịch vụ kinh doanh.

Cùng với phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, người công giáo huyện Ý Yên đã tích cực đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới. Các phong trào thi đua trong các giáo xứ, họ đạo như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, phong trào “Đẹp xóm làng; đẹp xứ, họ; đẹp nhà cửa; đẹp ruộng đồng”; Phong trào “Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu” đã được bà con giáo dân trong 13 xứ, 35 họ tích cực tham gia. Thông qua các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đã hiến hàng trăm m2 đất thổ cư, dịch chuyển nhà ở cao tầng, dịch chuyển tường rào, cửa nhà thờ tạo điều kiện giải phóng mặt bằng xây dựng đường giao thông.

Nhiều xuất quà trị giá hàng trăm triệu đồng tặng học sinh nghèo học giỏi

Lãnh đạo huyện chúc mừng Giáo xứ vạn Điểm – Thị Trấn Lâm dịp Lễ Giáng sinh năm 2021. (Ảnh:TL)

Người công giáo trong huyện luôn tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn thôn xóm. Bằng những việc làm thiết thực, giáo dân các xứ, họ thường xuyên nhắc nhở, động viên con em đến độ tuổi đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. 5 năm qua đã có trên 200 thanh niên con em công giáo hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 350 con em công giáo tham gia các phong trào giữ gìn an ninh trật tự ở các địa phương như tổ dân phòng, an ninh viên thôn xóm…Đến nay cơ bản các xứ, họ đều không xảy ra các vụ việc lớn, mọi bất đồng các xứ, họ đều được hòa giải kịp thời. Các phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được các cha xứ, các ban trương, ban trùm họ đạo thường xuyên tuyên truyền, vận động giáo dục con em giáo dân không vi phạm pháp luật, tránh xa các tệ nạn.

Trong tình yêu thương - Bác ái các vị chủ chăn trong 13 xứ, 35 họ đạo luôn dang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ Noel, Tết Nguyên đán.

Hoạt động khuyến học khuyến tài của người công giáo trên địa bàn huyện cũng được đẩy mạnh, cha chính xứ cùng các ban hành giáo các xứ, họ tích cực vận động bà con giáo dân xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm động viên con em, đặc biệt con, em nghèo có tinh thần vượt khó, vươn lên học giỏi. Trong những năm học vừa qua, 13 xứ trong toàn huyện dành nhiều xuất quà trị giá hàng trăm triệu đồng tặng học sinh nghèo học giỏi. Tiêu biểu như xứ Vỉ Nhuế xã Yên Đồng; xứ An Lộc xã Yên Hồng; xứ Thiện Mỹ xã Yên Mỹ; xứ Vạn Điểm thị trấn Lâm; xứ Thôi Ngôi, xứ Vĩnh Trị xã Yên Trị. Sống tin mừng và giàu lòng nhân ái là đặc tính quý báu của người công giáo nói chung và cũng là đặc tính của người công giáo huyện Ý Yên nói riêng.

Từ xứ, họ đến các gia đình tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; Tham gia tích cực cuộc vận động, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ thiện nhân đạo. Tham gia đóng góp, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ quỹ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo.