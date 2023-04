Ngành Tài chính thực hiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Ảnh minh hoạ

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị phổ biến, quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 281/CĐ-TTg ngày 20/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ đối với đơn vị thuộc phạm vi quản lý và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị, hệ thống.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, không lái xe vượt quá tốc độ; không lái xe sau khi uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích; không sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định khi đi phương tiện thủy; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng...

Bộ Tài chính cũng yêu cầu, trong thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 các đơn vị tổ chức trực theo chế độ 24/7.

Trước đó, ngày 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách.

Đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để tình hình trật tự, an toàn giao thông xảy ra phức tạp trên địa bàn do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý.../.