Ngành Tài chính ưu tiên nhân lực chất lượng cao để chuyển đổi số

(TBTCO) - Ngày 14/4, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị giao ban công nghệ thông tin ngành Tài chính năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi yêu cầu các đơn vị củng cố, bổ sung nguồn nhân lực công nghệ thông tin đảm bảo về mặt số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Từng bước hướng tới Tài chính số

Báo cáo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Nguyễn Việt Hà cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị triển khai công nghệ thông tin (CNTT), sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đơn vị hệ thống trong việc đầu tư, triển khai ứng dụng CNTT có trọng tâm, trọng điểm vào hoạt động nghiệp vụ và trong cải cách thủ tục hành chính đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước hình thành nền Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Kết quả cụ thể như: Hệ thống văn bản hoạch định chiến lược, chương trình hành động xây dựng Bộ Tài chính số cơ bản được ban hành đầy đủ; Bộ Tài chính đã triển khai 433 dịch vụ công trực tuyến một phần và 359 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia là 296 dịch vụ công trực tuyến...

Các hoạt động nhằm duy trì, đảm bảo an toàn thông tin mạng được các đơn vị trong ngành Tài chính thực hiện tốt, không để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin. Các đơn vị cơ bản đã đảm bảo triển khai đủ 4 lớp an toàn thông tin theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngành Tài chính tích cực triển khai các nhiệm vụ chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại hiệu quả cho toàn xã hội góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục thuế, hải quan, kho bạc, giảm thiểu giấy tờ, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 5 hệ thống lớn (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), Cục Kế hoạch tài chính (Bộ Tài chính) và thủ trưởng các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin đã tập trung thảo luận, đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong 9 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đào tạo đội ngũ cán bộ lành nghề

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã ghi nhận các kết quả đã đạt được trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023 của tập thể cán bộ làm công tác CNTT và thống kê ngành Tài chính.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đánh giá cao khối lượng công việc từ công tác kế hoạch, thẩm định, kiểm tra và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ về triển khai ứng dụng CNTT mà các đơn vị đã hoàn thành thời gian qua.

Hội nghị giao ban CNTT ngành Tài chính năm 2023 tại Quảng Ninh. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nội dung để triển khai tốt việc ứng dụng CNTT, áp dụng mạnh mẽ CNTT trong tất cả các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2023 của ngành Tài chính.

Thứ trưởng đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính sớm trình lãnh đạo Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn, an ninh mạng (thay thế Quy chế an toàn thông tin mạng ban hành theo Quyết định số 201/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/02/2018).

Các đơn vị tập trung nguồn lực tổ chức triển khai và đảm bảo tiến độ giải ngân đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công; tổ chức triển khai danh mục dự toán, các dự án lớn, nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và phấn đấu đến hết quý II/2023 hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu, ký hợp đồng để giải ngân tối thiếu 95% dự toán được giao. Ưu tiên các nhiệm vụ cần tập trung triển khai, nắm bắt kịp thời các thay đổi và điều chỉnh nghiệp vụ để ứng dụng CNTT phù hợp đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Cục Tin học và Thống kê tài chính và các đơn vị hệ thống thuộc Bộ Tài chính cần tăng cường phối hợp Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các tổ chức an toàn thông tin, các chuyên gia trong và ngoài nước theo dõi, nắm bắt các sự kiện, sự cố, cảnh báo về an toàn thông tin trên thế giới và tại Việt Nam để có đề xuất, phản ứng kịp thời đảm bảo an ninh, an toàn các hệ thống thông tin dữ liệu của ngành Tài chính; thường xuyên rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Các đơn vị cần tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao, đặc biệt là phối hợp trong xây dựng cơ chế, chính sách; góp ý, tham gia với Bộ Thông tin và Truyền thông về sửa đổi, ban hành chính sách CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai thực tế; tăng cường phối hợp trong xây dựng, triển khai các phần mềm ứng dụng; công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng dụng CNTT, thống kê tài chính.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị củng cố, bổ sung nguồn nhân lực CNTT đảm bảo về mặt số lượng, nâng cao về chất lượng. Thực hiện rà soát, chuyên môn hóa hoạt động mua sắm, đấu thầu triển khai dự án CNTT, thống kê tài chính. Nghiên cứu quy hoạch, đào tạo theo chuẩn, đảm bảo cung cấp đội ngũ cán bộ lành nghề, đảm bảo sẵn sàng nguồn nhân lực CNTT để triển khai, vận hành và bảo trì các ứng dụng, hạ tầng của ngành Tài chính theo công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.../.