Ngày 10/3: Giá xăng dầu giảm xuống đáy 2 tuần, gas giảm trở lại sau 1 ngày tăng

(TBTCO) - Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp đà giảm trong phiên giao dịch sáng nay, với lo ngại vì suy thoái; giá gas giảm nhẹ trở lại, ghi nhận mức biến động không quá 0,5% sau phiên ngày hôm qua.

Giá khí đốt tự nhiên đã mất đà sau dữ liệu kiểm kê mới nhất của chính phủ Mỹ. Ảnh: TL

Giá dầu xuống mức thấp nhất trong 2 tuần

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,34% xuống 75,45 USD/thùng vào lúc 7h27 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 5 giảm 1,33% xuống 81,56 USD/thùng.

Giá dầu giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày thứ năm (9/3) xuống thấp nhất trong 2 tuần vì lo ngại gia tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể mạnh tay hơn với những đợt nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát, điều có thể gây ra suy thoái và giảm nhu cầu dầu trong tương lai.

Ngân hàng trung ương Mỹ dùng lãi suất cao hơn để giảm lạm phát. Nhưng lãi suất cao hơn làm tăng chi phí vay của người tiêu dùng, điều này có thể khiến nền kinh tế chậm lại.

“Fed đang tiếp tục nhắm vào lạm phát và điều đó dẫn đến lo ngại về nhu cầu dầu thấp hơn trong tương lai do suy thoái kinh tế có thể xảy ra” - ôngJohn Kilduff, một đối tác tại công ty tư vấn đầu tư Again Capital LLC ở New York (Mỹ), cho biết.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giảm 1,3% xuống 81,59 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 22/2. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,2% xuống 75,72 USD/thùng, mức chốt phiên thấp nhất kể từ ngày 27/2.

Theo đó, cả hai loại dầu giảm trong ngày thứ ba liên tiếp với dầu WTI mất khoảng 6% và dầu Brent giảm khoảng 5%.

Sau 1 ngày tăng, giá gas giảm trở lại

Giá gas hôm nay (10/3) giảm 0,12% xuống 2,48 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 4/2023 vào lúc 9h35 (giờ Việt Nam).

Sau khi tăng sớm vào hôm thứ năm (9/3), hợp đồng kỳ hạn khí đốt tự nhiên đã mất đà sau dữ liệu kiểm kê mới nhất của chính phủ Mỹ xác nhận cân bằng cung - cầu vẫn còn quá lỏng lẻo, Natural Gas Intelligence đưa tin.

Trong bối cảnh các mô hình thời tiết không ổn định, lưu trữ tăng cao, sản xuất mạnh mẽ và sự trở lại liên tục của một cơ sở xuất khẩu quan trọng, giá giao ngay đã phải vật lộn để tìm chỗ đứng.

Hợp đồng Nymex tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất trong ngày là 2,644 USD vào đầu phiên giao dịch ngày thứ năm, nhưng dữ liệu mới nhất của Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) là việc rút sản lượng nhỏ hơn mức trung bình đã xảy ra trong mùa Đông này.

EIA cho biết các kho dự trữ trong tuần kết thúc vào ngày 3/3 đã giảm 84 Bcf, nằm trong phạm vi kỳ vọng trước báo cáo.

Với một vài cơn bão mùa đông làm tăng nhu cầu ở Bờ Đông vào tuần trước, hàng tồn kho ở khu vực này đã sụt giảm. EIA cho biết. dự trữ phía Đông giảm 35 Bcf, trong khi Trung Tây theo sau với mức giảm 29 Bcf. Khu vực Thái Bình Dương đã rút một lượng lớn 18 Bcf, khiến lượng dự trữ ở đó chỉ còn 81 Bcf, thấp hơn 52% so với mức trung bình 5 năm.

Tổng lượng khí hoạt động trong kho tính đến ngày 3/3 là 2.030 Bcf, cao hơn 493 Bcf so với mức của năm trước và 359 Bcf trên mức trung bình 5 năm, theo EIA.