Ngày 1/11: Giá cà phê Arabica tăng, cao su biến động trái chiều, hồ tiêu giảm

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (1/11) trên thị trường thế giới tăng. Trong đó, giá cà phê Arabica quay đầu tăng gần 5% đạt mức 167 US cent/pound; giá tiêu đồng loạt giảm tại các tỉnh trọng điểm trong nước, với mức cao nhất được ghi nhận tại Bà Rịa - Vũng Tàu là 68.500 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn trên hai sàn giao dịch tăng - giảm trái chiều hơn 0,5% trong phiên sáng nay.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2023 ở mức 167 US cent/pound. Ảnh: T.L

Giá cà phê Arabica quay đầu tăng gần 5%

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.367 USD/tấn sau khi tăng 2,29% (tương đương 53 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2023 tại New Italiaork ở mức 167 US cent/pound sau khi tăng 4,97% (tương đương 7,9 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h20 ngày 1/11 (giờ Việt Nam).

Chính phủ Tanzania đặt mục tiêu nâng sản lượng cà phê hàng năm lên mức kỷ lục 300.000 tấn vào năm 2025 - 2026. Chủ tịch Uỷ ban Cà phê Tanzania (TCB), Giáo sư Aurelia Kammuzora cho biết, mọi việc đang được thực hiện để đạt được mục tiêu.

Trong nhiều thập kỷ, kể từ những năm 1960, sản lượng cà phê ở Tanzania dao động quanh mức 50.000 tấn mỗi năm, có thời điểm đạt đỉnh 60.000 tấn. Theo TCB, sản lượng đã tăng lên trong những năm gần đây sau một số cải cách, đạt mức kỷ lục 85.000 tấn vào năm ngoái.

Giá cao su tăng - giảm trái chiều hơn 0,5%

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 11/2023 đạt mức 252,1 yen/kg, tăng 0,16% (tương đương 0,4 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 1/11 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 11/2023 được điều chỉnh xuống mức 12.725 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,62% (tương đương 80 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Giá tiêu giảm nhẹ

Theo khảo sát, giá tiêu tại thị trường nội địa được điều chỉnh giảm đồng loạt 500 đồng/kg xuống khoảng 65.500 - 68.500 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, Gia Lai đang là địa phương có giá thu mua thấp nhất với 65.500 đồng/kg, nhỉnh hơn một chút là Đồng Nai với mức giá 66.500 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn duy trì thu mua với mức giá chung là 67.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt giảm xuống mức 68.000 đồng/kg và 68.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) và giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA vẫn duy trì ổn định. Giá tiêu trắng Muntok và giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới./.