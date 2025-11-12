Ngày 11/11: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

|Sáng 12/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,298 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 12/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.949.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.009.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 37.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 38.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sang 11/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.662.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.692.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 24.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 11/11.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.664.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.697.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 24.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên sang 11/11.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 12/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.662.000
|
1.692.000
|
1.664.000
|
1.697.000
|
|
1 kg
|
44.315.000
|
45.113.000
|
44.367.000
|
45.264.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.670.000
|
1.700.000
|
1.671.000
|
1.702.000
|
|
1 kg
|
44.521.000
|
45.325.000
|
44.563.000
|
45.376.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 12/11/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.949.000
|
2.009.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
51.973.203
|
53.573.199
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:19:36 sáng 12/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,298 USD/oune, tăng 0,794 USD/oune so với phiên sáng 11/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.350.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.355.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 21.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên 11/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:19:36 sáng 12/11/2025