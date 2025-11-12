Ngày 11/11: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới tiếp tục xu hướng tăng. Trong nước, các thương hiệu cũng tiếp tục đồng loạt niêm yết tăng giá mạnh so với phiên 11/11.

Sáng 12/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,298 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 12/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.949.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.009.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 37.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 38.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sang 11/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.662.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.692.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 24.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 11/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.664.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.697.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 24.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên sang 11/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 12/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.662.000 1.692.000 1.664.000 1.697.000 1 kg 44.315.000 45.113.000 44.367.000 45.264.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.670.000 1.700.000 1.671.000 1.702.000 1 kg 44.521.000 45.325.000 44.563.000 45.376.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 12/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.949.000 2.009.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 51.973.203 53.573.199

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:19:36 sáng 12/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,298 USD/oune, tăng 0,794 USD/oune so với phiên sáng 11/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.350.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.355.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 21.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên 11/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:19:36 sáng 12/11/2025