Ngày 11/11: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh
Sáng 12/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,298 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 12/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.949.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.009.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 37.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 38.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sang 11/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.662.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.692.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 24.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 11/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.664.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.697.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 24.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên sang 11/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 12/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.662.000

1.692.000

1.664.000

1.697.000

1 kg

44.315.000

45.113.000

44.367.000

45.264.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.670.000

1.700.000

1.671.000

1.702.000

1 kg

44.521.000

45.325.000

44.563.000

45.376.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 12/11/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.949.000

2.009.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

51.973.203

53.573.199

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:19:36 sáng 12/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,298 USD/oune, tăng 0,794 USD/oune so với phiên sáng 11/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.350.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.355.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 21.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên 11/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:19:36 sáng 12/11/2025

