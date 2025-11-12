Ngày 12/11: Giá cao su đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch châu Á

Giá cao su thế giới hôm nay (12/11) đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch lớn tại Nhật Bản, Thượng Hải và Singapore, báo hiệu tín hiệu phục hồi tích cực từ nhu cầu tiêu thụ. Trong nước, giá cao su duy trì ổn định ở mức 394 - 422 đồng/TSC/kg.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch lớn tại Nhật Bản, Thượng Hải và Singapore. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,6% (2 Yên) lên mức 310 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,13% (20 Nhân dân tệ) lên mức 15.045 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM (Singapore), hợp đồng cao su giao tháng 11 tăng 0,8% lên 170,4 cent Mỹ/kg.

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 giảm nhẹ 0,1% (0,04 Baht) về mức 65,76 Baht/kg.

Giá cao su Nhật Bản hồi phục nhờ Trung Quốc nới lỏng hạn chế xuất khẩu chip Nexperia và đồng yên suy yếu cũng hỗ trợ đà tăng của giá.

Hợp đồng cao su giao tháng 4/2026 trên Sàn Osaka (OSE) tăng 1,76% lên 318,5 Yên (2,11 USD)/kg.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 12/2025 tăng 0,39% lên 10.275 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn. Cụ thể, Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.