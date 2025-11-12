Ngày 12/11: Giá dầu thế giới bật tăng gần 2%

Giá dầu thế giới hôm nay (12/11) tăng nhẹ nhờ lo ngại lệnh trừng phạt Nga, song dư cung và kho dự trữ tại châu Á hạn chế đà tăng. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,94 USD/thùng, tăng 1,37%; giá dầu WTI ở mốc 60,92 USD/thùng, tăng 1,31%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng. Ảnh minh họa

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 12/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 64,94 USD/thùng, tăng 1,37% (tương đương tăng 0,88 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,92 USD/thùng, tăng 1,31% (tương đương tăng 0,79 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng vào phiên giao dịch ngày hôm nay, chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ nhằm vào dầu mỏ Nga, mặc dù áp lực dư cung vẫn hạn chế đà tăng. Các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá tác động của các lệnh trừng phạt Mỹ đối với Nga, cũng như ảnh hưởng tới thị trường dầu thô và nhiên liệu tinh chế.

Nguồn tin của Reuters cho biết, Lukoil đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng tại một mỏ dầu ở Iraq do công ty vận hành, đánh dấu tác động lớn nhất từ các lệnh trừng phạt áp dụng tháng trước. Theo Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM, xuất khẩu nhiên liệu bị hạn chế do các lệnh trừng phạt đang hỗ trợ giá dầu trong bối cảnh dư thừa nguồn cung.

Đầu tháng này, OPEC+ đồng ý nâng mục tiêu sản lượng tháng 12 thêm 137.000 thùng/ngày, đồng thời tạm dừng tăng sản lượng trong quý I năm sau. Các nhà phân tích của Commerzbank nhận định: “Thị trường dầu sẽ đối mặt dư cung đáng kể trong năm tới, khiến giá nhiều khả năng chịu áp lực. Nguyên nhân chính là sự mở rộng sản lượng đáng kể từ OPEC+”.

OPEC+, gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh như Nga, đã tăng sản lượng thêm 2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 4. Nếu nhóm này đảo ngược các cắt giảm sản lượng tự nguyện sau thời gian tạm dừng quý I, nguồn cung có thể tăng thêm 1 triệu thùng/ngày trong năm tới./.