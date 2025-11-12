Ngày 12/11: Giá thép ổn định, quặng sắt tăng nhẹ

Thị trường sắt thép diễn biến giằng co trong biên độ hẹp trong phiên giao dịch sáng 12/11 trước tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước nhu cầu yếu tại Trung Quốc do mùa đông và hoạt động xây dựng chậm lại. Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục bình ổn giá thép xây dựng.

Sáng 12/11, giá thép thanh giao dịch ở mức 3.043 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 (giờ Việt Nam) sáng 12/11, giá thép thanh giao dịch ở mức 3.043 nhân dân tệ/tấn.

Kết thúc phiên giao dịch 11/11, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải đi ngang mức 3.018 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,26% (2 nhân dân tệ) lên mức 780,5 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,65 USD xuống mức 101,52 USD/tấn.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn giao dịch giằng co với biên độ hẹp, khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa kỳ vọng về gói kích thích mới từ Bắc Kinh vào tháng 12 so với các dấu hiệu nhu cầu suy yếu ở Trung Quốc, theo Reuters.

“Những người đầu cơ giá lên tin rằng sản lượng thép thô giảm hàng năm từ đầu năm đến nay đã để lại ít áp lực hơn đối với việc cắt giảm sản lượng trong thời gian còn lại của năm, cũng có hy vọng về các biện pháp kích thích sẽ được công bố trong cuộc họp của Bộ Chính trị vào tháng 12 tới”.

Trong khi đó, theo dự báo của S&P Global, thị trường thép dẹt và thép dài tại châu Á sẽ tiếp tục yếu trong quý IV/2025, khi nhu cầu suy giảm và xuất khẩu có xu hướng giảm sau giai đoạn tăng mạnh đầu năm.

Tại Trung Quốc, nhu cầu nội địa yếu do mùa đông và hoạt động xây dựng chậm lại. Mặc dù chính phủ thúc đẩy tái cơ cấu ngành thép và hạn chế cạnh tranh, hiệu quả vẫn hạn chế. Các nhà máy vẫn tăng sản lượng nhờ lợi nhuận tốt, trong khi nhu cầu giảm vì kinh tế toàn cầu chững lại và căng thẳng địa chính trị, khiến dư cung tiếp tục là áp lực chính.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì bình ổn. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 12/11/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.