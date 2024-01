(TBTCO) - Giá lúa hôm nay 13/1 tại thị trường nội địa ổn định, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh giảm từ 50 - 500 đồng/kg đối với mặt hàng gạo.

Giá lúa gạo hôm nay 13/1/2024: Giá lúa chững, giá gạo giảm. Ảnh minh họa.

Theo đó, tại An Cư, Cái Bè (Tiền Giang), giá gạo nguyên liệu OM 18, Đài thơm 8 ở mức 14.700 - 14.900 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động quanh mức 14.300 - 14.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; ST 24 ở mức 18.500 - 19.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Tại Sa Đéc (Đồng Tháp), giá gạo các loại cũng quay đầu giảm. Theo đó, gạo thơm ở mức 14.00 - 14.500 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; thơm đẹp 14.500 - 14.700 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; gạo OM 5451 14.300 - 14.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; IR 504 ở mức 13.000 - 13.100 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; gạo ST 24 giảm 500 đồng/kg xuống còn 18.200 - 18.700 đồng/kg; ST 21 giảm 300 đồng/kg, xuống còn 17.500 - 17.800 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, theo cập nhật của Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, giá lúa IR 504 ở mức 8.900 – 9.100 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 duy trì quanh mốc 9.600 - 9.800 đồng/kg; OM 18 ở mức 9.600 - 9.800 đồng/kg; OM 5451 ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg; Nàng Hoa 9 duy trì ổn định ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; lúa OM 380 dao động quanh mốc 8.600 - 8.800 đồng/kg.

Trong khi đó, trên thị trường gạo, giao dịch mua bán chậm, các kho mua chững lại, xu hướng cho giá giảm. Tại nhiều đồng ở An Cư (Cái Bè, Tiền Giang), giá các loại gạo giảm 200 đồng/kg so với hôm qua. Gạo thơm OM 18, OM 5451, IR 504 tiếp tục ít. Kho xuất khẩu mua giá cầm chừng, giá giảm 100 - 150 đồng/kg so với sáng qua tùy loại.

Tại các kho xuất khẩu, giá gạo không có biến động. Theo đó, giá gạo nguyên liệu IR 504 Việt duy trì ở mức 13.050 - 13.150 đồng/kg; gạo nguyên liệu dao động ở mức 12.900 - 13.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu Sóc Trăng ở mức 12.250 - 12.350 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 13.700 - 13.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18, Đài thơm 8 ở mức 14.050 - 14.150 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm với gạo 25% tấm. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện giá gạo 25% tấm ở mức 624 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn, trong khi đó gạo 5% tấm giữ ổn định ở mức 653 USD/tấn./.