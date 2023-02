Ngày 13/2: Giá cao su tiếp đà giảm, cà phê tăng nhẹ

(TBTCO) - Giá cao su kỳ hạn tiếp tục giảm trong phiên sáng nay (13/2). Trong khi đó, giá cà phê duy trì đà tăng trên thị trường thế giới. Trên các sàn giao dịch kỳ hạn, giá robusta và arabica biến động nhẹ với biên độ dưới 1% trong phiên sáng nay.

Giá cao su kỳ hạn tiếp tục giảm trong phiên sáng ngày 13/2 (Ảnh: Đức Tưởng)

Cập nhật giá cao su

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 2/2023 đạt mức 213 yen/kg, giảm 0,42% (tương đương 0,9 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2023 được điều chỉnh xuống mức 12.340 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,08% (tương đương 135 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Trong phân tích gần đây của mình, Helixtap Technologies - công ty cung cấp thông tin thị trường và giá dựa trên trí tuệ nhân tạo cho ngành cao su, cho biết, giá cao su toàn cầu có xu hướng di chuyển song song với tăng trưởng GDP toàn cầu hoặc sản xuất ô tô, theo The Daily Star.

Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 3/2023 được ghi nhận tại mức 2.040 USD/tấn sau khi tăng 0,15% (tương đương 3 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2023 tại New York đạt mức 174,75 US cent/pound, tăng 0,63% (tương đương 1,1 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h50 (giờ Việt Nam). Sản xuất cà phê robusta chiếm hơn 60% tổng sản lượng cà phê của Uganda, theo trang Zawya.

Bên cạnh những dự báo ảm đạm về giá cà phê năm 2023, đợt hạn hán nghiêm trọng trong 6 tháng qua có thể đe dọa rất lớn đến sản lượng cà phê. Các doanh nghiệp trong ngành dự báo, thời tiết ảnh hưởng đến các khu vực trồng cà phê lớn như miền Trung và có nguy cơ làm giảm sản lượng năm nay xuống còn khoảng 5,5 triệu bao.

Ông Robert Byaruhanga, Giám đốc điều hành của Funzo Coffee Ltd, cho biết: “Brazil và Việt Nam đang hướng đến một vụ thu hoạch cà phê bội thu trong năm nay, trong khi Ấn Độ và Indonesia giảm giá cà phê nội địa”.

Hiện tại, nông dân trồng cà phê tại Uganda đang giữ sản phẩm cà phê của họ với dự đoán giá tốt hơn. Dữ liệu từ Cơ quan Phát triển Cà phê Uganda cho thấy, tổng xuất khẩu cà phê đạt 6,26 triệu bao trị giá 862,28 triệu USD vào niên vụ 2021 - 2022, tăng so với 6,08 triệu bao trị giá 559,16 triệu USD ghi nhận vào niên vụ 2020 - 2021.

Ước tính 447.162 bao cà phê 60kg trị giá 64,1 triệu USD đã được xuất khẩu vào tháng 11/2022 với mức giá trung bình là 2,39 USD/kg – thấp hơn 6 US cent so với mức giá trung bình 2,45 USD/kg được công bố vào tháng 10/2022./.