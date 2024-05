Ngày 13/5: Giá sắt thép giảm về mức thấp nhất một tháng qua

(TBTCO) - Phiên giao dịch sáng nay, giá thép trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm tới 30 Nhân dân tệ/tấn - về mức thấp nhất trong vòng một tháng qua. Giá quặng sắt cũng chạm mức thấp nhất trong hơn hai tuần do tồn kho tăng, nhu cầu thận trọng.

Ảnh minh họa

Trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Tại thời điểm khảo sát vào lúc 9h45 ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), giá thép giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 30 Nnhân dân tệ, xuống mức 3.480 Nhân dân tệ/tấn.

Theo Reuters, giá quặng sắt kỳ hạn giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần, do bị áp lực bởi lượng hàng tồn kho tích lũy tại các cảng Trung Quốc và sự thận trọng về triển vọng nhu cầu, nhưng các biện pháp hỗ trợ tài sản ở Trung Quốc đã phần nào hỗ trợ.

Hợp đồng quặng sắt DCIOcv1 kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc đã giảm 1,6% xuống 857 nhân dân tệ/tấn (tương đương 118,62 USD/tấn), thấp nhất kể từ ngày 24/4, giảm 0,7% trên cơ sở hàng tuần.

Hợp đồng quặng sắt SZZFM4 chuẩn giao tháng 6 trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) tăng 0,3% lên 116 USD/tấn.

Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE giảm, với than luyện cốc DJMcv1 giảm 1% xuống 1.753,5 Nhân dân tệ/tấn và than cốc DCJcv1 giảm 1,5% xuống 2.269 Nhân dân tệ.

Điểm chuẩn thép trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) tăng giảm trái chiều. Cụ thể, thép cây SHFE SRBcv1 giảm 0,3% xuống 3.662 Nhân dân tệ/tấn, thép cuộn cán nóng SHHCcv1 giảm 0,1% xuống 3.806 nhân dân tệ, thép thanh SWRcv1 giảm 0,9% xuống 3.849 nhân dân tệ, trong khi thép không gỉ SHSScv1 tăng 0,9% lên 14.290 Nhân dân tệ.

Thị trường trong nước

Khảo sát tại SteelOnline.vn cho thấy, giá thép CB240 và D10 CB300 tiếp tục đi ngang tại thị trường trong nước ngày 13/5. Cụ thể:

Tại miền Bắc: Thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.240 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.440 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.140 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.340 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.140 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.590 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.110 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 giữ ở mức giá 14.110 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.210 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.310 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 dừng ở mức 14.240 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.440 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.000 đồng/kg.

Thép VAS, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.260 đồng/kg. Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.890 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.200 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240 ở mức 14.240 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.440 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.210 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.210 đồng/kg. Thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.990 đồng/kg.

Được biết, trong tháng đầu tiên của năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu 1,6 tỷ USD sắt thép các loại và sản phẩm, tăng 20% so với tháng trước và tăng 77% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, riêng lượng sắt thép các loại nhập khẩu đạt 1,49 triệu tấn với trị giá là 1,06 tỷ USD, tăng 151% về lượng và tăng 102% về trị giá so với tháng 1/2023. Đây cũng là tháng thứ 7 liên tiếp lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt trên 1 triệu tấn và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Việt Nam chủ yếu nhập khẩu sắt thép các loại và sản phẩm từ thị trường Trung Quốc với trị giá đạt 1,01 tỷ USD, tăng 21,7% tương ứng tăng 181 triệu USD so với tháng trước, gấp 2,4 lần so với tháng 1/2023 và chiếm 63% trị giá nhập khẩu sắt thép các loại và sản phẩm của cả nước. Giá sắt thép nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 1/2024 khoảng 712 USD/tấn, giảm 20% so với tháng 1/2023.

Trước đó, năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 13,3 triệu tấn sắt thép với trị giá 10,4 tỷ USD, tăng 14% về lượng nhưng lại giảm 12,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Bình quân năm 2023, giá sắt thép nhập khẩu khoảng 740 USD/tấn, giảm 13,5% so với năm 2022./.