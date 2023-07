Ngày 13/7: Giá cao su tăng, hồ tiêu và cà phê giảm

(TBTCO) - Giá tiêu hôm nay (13/7) ghi nhận giảm so với hôm qua. Theo ghi nhận, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn là địa phương có mức giá thu mua cao nhất với 70.000 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn trên sàn giao dịch TOCOM tăng dưới 0,1% trong phiên sáng nay. Trong khi đó, giá cà phê tại thị trường trong nước cũng giảm 600 - 900 đồng/kg.

Giá cao su kỳ hạn trên sàn giao dịch TOCOM tăng dưới 0,1% trong phiên sáng nay. Ảnh: T.L

Giá cao su kỳ hạn giao tháng 7 đạt mức 200,2 yen/kg

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 7/2023 đạt mức 200,2 yen/kg, tăng 0,05% (tương đương 0,1 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 13/7 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 7/2023 được điều chỉnh lên mức 12.310 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,2% (tương đương 25 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Giá tiêu đồng loạt giảm

Theo khảo sát, giá tiêu được điều chỉnh giảm đồng loạt 500 đồng/kg tại các tỉnh trọng điểm trong hôm nay. Hiện tại, thị trường nội địa đang ghi nhận khoảng giá 67.000 - 70.000 đồng/kg.

Cụ thể, tỉnh Gia Lai đang giao dịch với mức giá thấp nhất là 67.000 đồng/kg. Nhỉnh hơn một chút là Đồng Nai với mức giá 67.500 đồng/kg. Tiếp theo đó là Đắk Lắk và Đắk Nông với mức giá thu mau chung là 68.000 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng lần lượt ổn định tại mức 69.000 đồng/kg và 70.000 đồng/kg.

Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế ngày 12/7 (theo giờ địa phương), giá tiêu thế giới so với ngày 11/7 như sau: Tiêu đen Lampung (Indonesia) ở mức 3.713 USD/tấn, tăng 0,51%; Tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 2.950 USD/tấn, không đổi; Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA ở mức 4.900 USD/tấn, không đổi; Tiêu trắng Muntok ở mức 6.429 USD/tấn, tăng 0,53%; Tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi.

Giá cà phê giảm 600 - 900 đồng/kg

Theo khảo sát vào lúc 6h35, giá cà phê hôm nay giảm 600 - 900 đồng/kg. Theo đó, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 64.700 - 65.300 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 64.700 đồng/kg, giảm 900 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với giá 65.100 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg. Cùng lúc, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 65.300 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg.

Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 65.400 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trong các địa phương được khảo sát sau khi giảm 600 đồng/kg.

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường tiếp tục giảm. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 9/2023 được ghi nhận tại mức 2.534 USD/tấn sau khi giảm 1,4% (tương đương 36 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 9/2023 tại New York ở mức 157 US cent/pound sau khi giảm 0,35% (tương đương 0,55 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h45 ngày 13/7 (giờ Việt Nam)./.