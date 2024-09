Ngày 13/9: Giá tiêu xuất khẩu bất ngờ giảm mạnh, cà phê tăng ngày thứ tư liên tiếp

(TBTCO) - Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế vừa công bố. Chỉ số giá tiêu tuy vẫn được đánh giá là cao nhưng đã có sự sụt giảm. Theo đó, chỉ số giá tiêu đen giảm 4,8%, chỉ số giá tiêu trắng giảm 5,8%. Trong khi đó, giá cà phê trong nước hôm nay (13/9) tăng 1.000 - 1.200 đồng/kg nằm trong khoảng 121.300 - 121.500.

Giá tiêu xuất khẩu hôn nay bất ngờ giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá tiêu thế giới ngày 13/9/2024

Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế vừa công bố bản tin tháng 7/2024. Theo đó, chỉ số giá tiêu tháng 7/2024 tuy vẫn được đánh giá là cao nhưng đã có sự sụt giảm. Chỉ số giá tiêu đen giảm 4,8% đạt 91,91 điểm, chỉ số giá tiêu trắng giảm nhẹ hơn 5,8% đạt 84,83 điểm. Cũng theo xu hướng tăng này, giá tổng hợp tiêu đen giảm 346 USD/tấn đạt 6.836 USD/tấn. Trong khi đó, giá tổng hợp tiêu trắng ghi nhận giảm 536 USD/tấn đạt 8.778 USD/tấn.

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức đạt 7.559 USD/tấn, tăng 0,03%, giá tiêu trắng Muntok ở mức 9.117USD/tấn, tăng 0,02%.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ở mức 7.400 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở mức 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l, giảm 4,41%; loại 550 g/l ở mức 7.100 USD/tấn, giảm 1,76%; giá tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn.

Số liệu được công bố bởi Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 8 đạt 19.420 tấn, trị giá 116,7 tỷ USD, giảm 10,9% về lượng và 10,1% về trị giá so với tháng trước, đồng thời giảm 3,1% về lượng nhưng tăng tới 56% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng gia vị này đạt 182.930 tấn, trị giá gần 878 triệu USD, giảm 2,7% về lượng nhưng vẫn tăng mạnh 41,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giá tăng cao.

Giá tiêu xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm ở mức 4.800 USD/tấn, tăng 46,7% (1.527 USD/tấn) so với cùng kỳ.

Giá tiêu trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm duy trì ổn định so với ngày hôm qua giao dịch quanh mốc 152.000 - 156.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 156.000 đồng/kg.

Theo đó, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 156.000 đồng/kg ổn định so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 153.000 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ở mức 156.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay duy trì ổn định so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bình Phước giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 152.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 155.000 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua.

Như vậy, giá tiêu hôm nay duy trì đà đi ngang tại các vùng trọng điểm, dao động ở vùng giá 152.000 - 156.000 đồng/kg, khu vực trồng hồ tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông cao nhất là 156.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tiếp đà tăng

Thị trường cà phê trong nước hôm nay tăng 1.000 - 1.200 đồng/kg nằm trong khoảng 121.300 - 121.500. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 121.300 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 120.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 121.300 đồng tăng 1.000 đồng/kg, ở Pleiku và La Grai cùng giá 121.200 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 121.300 đồng/kg tăng 1.000 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 121.500 đồng/kgtăng 1.200 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 121.000 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 121.500 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 121.400 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta vẫn duy trì xu hướng tăng trong ngày thứ tư liên tiếp do nguồn cung thắt chặt tại Việt Nam, quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới.

Dữ liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 8 đạt 76.214 tấn, trị giá 402,2 triệu USD, giảm 1% về lượng và tăng 5,5% về trị giá so với tháng trước, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái giảm 9,9% về lượng nhưng tăng tới 55,8% về trị giá.

Tính chung 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,05 triệu tấn, trị giá thu về hơn 4 tỷ USD, giảm 12,1% về lượng và tăng 35,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng mức tăng 4.485 - 5.077 tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 5.077 USD/tấn tăng 69 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 4.816 USD/tấn (tăng 47 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 4.610 USD/tấn (tăng 41 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 4.485 USD/tấn (tăng 55 USD/tấn).

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sắc xanh chiếm ưu thế, mức tăng từ 2.30 - 2.75 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 là 249.40 cent/lb, tăng 1.11% ; kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 247.00 cent/lb (tăng 1.04%); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 244.60 cent/lb (tăng 1.01 %) và kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 241.75 tăng 0.96%.

Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 13/9/2024 tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 303.65 USD/tấn, tăng 1.12 %; kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 299.90 USD/tấn (giảm 0.08 %); kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 301.50 USD/tấn, tăng 0.77% và giao hàng tháng 5/2025 là 299.35 USD/tấn, tăng 1.10%./.