Ngày 14/11: Giá xăng dầu trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (14/11) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 13/11 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 162 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít; dầu diesel tăng 541 đồng/lít; dầu hỏa tăng 540 đồng/lít; riêng giá dầu mazut giảm 246 đồng/kg.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 20.576 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 14/11, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 14/11. giá xăng E5 RON 92 tăng 162 đồng/lít, lên mức 19.844 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 160 đồng/lít, lên mức 20.576 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 541 đồng/lít, ở mức 19.864 đồng/lít; dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, ở mức 19.935 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 246 đồng/kg, xuống còn 14.074 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 6/11/2025 và kỳ điều hành ngày 14/11/2025 là: 79,862 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,850 USD/thùng, tương đương tăng 1,08%); 82,574 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,782 USD/thùng, tương đương tăng 0,96%); 94,628 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,994 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%); 94,618 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,992 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%); 367,572 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,910 USD/tấn, tương đương giảm 2,37%).

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 43 phiên điều chỉnh, trong đó có 18 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ sau đợt giảm mạnh, khi giới đầu tư cân nhắc giữa lo ngại dư cung toàn cầu và lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Lukoil. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,23 USD/thùng, tăng 0,83% (tương đương tăng 0,52 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 58,97 USD/thùng, tăng 0,82% (tương đương tăng 0,48 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay, tạm dừng đà lao dốc mạnh của phiên trước đó, khi giới đầu tư cân nhắc giữa lo ngại dư cung toàn cầu và các biện pháp trừng phạt sắp có hiệu lực của Mỹ nhằm vào tập đoàn năng lượng Nga Lukoil.

Giá dầu đã giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên thứ Tư sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) công bố báo cáo mới, dự báo nguồn cung toàn cầu sẽ vượt nhẹ nhu cầu vào năm 2026, một điều chỉnh quan trọng so với dự báo thiếu hụt trước đó.

OPEC cho biết tình trạng dư cung này chủ yếu xuất phát từ việc tăng sản lượng của nhóm OPEC+, bao gồm các quốc gia thành viên OPEC và các đối tác như Nga.

Trong báo cáo thị trường dầu tháng 11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu toàn cầu cho cả năm nay và năm tới, báo hiệu khả năng dư thừa ngày càng rõ rệt trong năm 2026./.