Ngày 14/9: Giá heo hơi đi ngang ở ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (14/9) trên cả nước duy trì ổn định. Hiện tại, giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay trên cả nước duy trì ổn định. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi phổ biến quanh mức 57.000 – 60.000 đồng/kg.

Các tỉnh Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định và Thái Nguyên giữ giá ổn định, trong khi Cao Bằng và Phú Thọ ghi nhận mức cao từ 59.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá giao dịch trung bình 58.100 đồng/kg, với Quảng Ngãi duy trì 58.000 đồng/kg, còn Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giữ quanh 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam, giá heo hơi vẫn cao hơn, dao động 60.000 - 61.000 đồng/kg, trong đó Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh đứng giá, còn Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long duy trì 60.000 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang trên cả ba miền cho thấy, mặt bằng giá heo hơi vẫn ổn định, bất chấp dịch bệnh từng gây nhiều ảnh hưởng trong thời gian qua. Đây được đánh giá là yếu tố tích cực, góp phần trấn an tâm lý người chăn nuôi./.