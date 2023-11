Ngày 16/11: Giá cà phê và hồ tiêu tăng, cao su biến động trái chiều

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (16/11) trên thị trường thế giới tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta tăng hơn 3% lên mức 2.549 USD/tấn; Trong khi đó, giá tiêu được ghi nhận trong khoảng 67.500 - 70.500 đồng/kg sau khi tăng nhẹ tại các tỉnh trọng điểm trong nước. Đối với cao su, giá kỳ hạn trên hai sàn giao dịch tăng - giảm trái chiều với mức điều chỉnh gần 2%.

Giá cà phê hôm nay (16/11) trên thị trường thế giới tăng. Ảnh: T.L

Giá cà phê quay đầu tăng

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.549 USD/tấn sau khi tăng 3,03% (tương đương 75 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 12 tại New York ở mức 180,80 US cent/pound sau khi tăng 2,47% (tương đương 4,35 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h ngày 16/11 (giờ Việt Nam).

Những ngày đầu tháng 11, giá cà phê Robusta và Arabica tăng so với cuối tháng 10 do lo ngại thiếu hụt nguồn cung và báo cáo tồn kho tiếp tục giảm, theo báo cáo mới nhất của Cục Xuất - Nhập khẩu (Bộ Công thương).

Trên sàn giao dịch London, ngày 9/11, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2024, tháng 3/2024 và tháng 5/2024 tăng lần lượt 2,2%, 0,9% và 0,7% so với cuối tháng 10/2023, lên mức 2.406 USD/tấn; 2.360 USD/tấn và 2.339 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 9/11/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2023, tháng 3/2024, tháng 5/2024 và tháng 7/2024 tăng lần lượt 8,3%, 7,2%, 6,9% và 6,7% so với cuối tháng 10/2023, lên mức 174,35 US cent/lb; 172,1 US cent/lb; 172,2 US cent/lb và 172,85 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 9/11/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ tháng 12/2023, tháng 3/2024, tháng 5/2024 và tháng 9/2024 tăng lần lượt 7,9%, 7,2%, 7,4% và 6,8% so với cuối tháng 10/2023, lên mức 209,45 US cent/lb; 209,1 US cent/lb; 212,2 US cent/lb và 206 US cent/lb.

Giá tiêu tiếp tục tăng

Theo khảo sát, giá tiêu tại thị trường nội địa tăng từ 500 đồng/kg đến 1.000 đồng/kg lên khoảng 67.500 - 70.500 đồng/kg. Cụ thể, Gia Lai và Đồng Nai lần lượt tăng 1.000 đồng/kg và 500 đồng/kg lên cùng mức là 67.500 đồng/kg. Hai tỉnh tại Đắk Lắk và Đắk Nông cũng điều chỉnh giá cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện đang thu mua hồ tiêu với mức giá là 68.500 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu hiện được ghi nhận tại mức tương ứng là 69.500 đồng/kg và 70.500 đồng/kg, cùng tăng 500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 1,24% so với ngày 14/11. Song song đó, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA vẫn duy trì ổn định; giá tiêu trắng Muntok tăng 1,25% so với phiên hôm trước, trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Cập nhật giá cao su

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 11/2023 đạt mức 280 yen/kg, giảm 1,75% (tương đương 5 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 16/11 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 11/2023 được điều chỉnh lên mức 12.995 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,27% (tương đương 35 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Ghi nhận từ báo cáo mới nhất của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công thương) trong quý III/2023, xuất khẩu cao su liên tục tăng trưởng về khối lượng so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên do giá xuất khẩu giảm mạnh, nên trị giá vẫn luôn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý III/2023, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 635,41 nghìn tấn, trị giá 825,68 triệu USD, tăng 65,5% về lượng và tăng 59,5% về trị giá so với quý II/2023; So với quý III/2022 tăng 4,2% về lượng, nhưng giảm 11,4% về trị giá do giá cao su giảm so với cùng kỳ năm trước./.