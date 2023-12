Ngày 16/12: Giá gas tăng mạnh hơn 3% vào phiên cuối tuần

(TBTCO) - Ngày 15/12, tại Hà Nội, Ford Việt Nam ra mắt dự án chia sẻ kỹ năng sơ cứu cơ bản “Hiểu biết nhỏ - An toàn lớn”, nằm trong khuôn khổ Chương trình hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường - Ford Driving Skills for Life (DSFL).