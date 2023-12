(TBTCO) - Trong phiên giao dịch sáng nay (16/12), giá sắt thép tiếp tục giảm trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Cụ thể, giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 2 Nhân dân tệ xuống mức 3.953 Nhân dân tệ/tấn.

Đầu tư công và thị trường bất động sản ấm lên sẽ hỗ trợ tích cực cho nhu cầu cầu thép những tháng cuối năm. Ảnh: T.L

Giá thép trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Quặng sắt giao tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên với giá thấp hơn 1,05% xuống 942 Nhân dân tệ/tấn (132 USD/tấn). Tuy nhiên, quặng sắt SZZFF4 chuẩn giao tháng 1 trên Sàn giao dịch Singapore đã tăng 0,25% lên 133,95 USD/tấn, đảo ngược mức giảm hôm thứ Tư (13/12), được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng việc tăng lãi suất ở Mỹ đã kết thúc.

Thị trường trong nước

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) nhận định đầu tư công và thị trường bất động sản ấm lên sẽ hỗ trợ tích cực cho nhu cầu cầu thép những tháng cuối năm.

Cụ thể, VSA cho biết sản xuất thép thành phẩm đạt gần 2,5 triệu tấn, tăng gần 3% so với tháng 10 và tăng hơn 34% so với cùng kỳ 2022. Tiêu thụ thép các loại đạt hơn 2,5 triệu tấn, tăng 13% so với tháng trước và tăng 30% so với cùng kỳ 2022.

Tại miền Bắc: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.040 đồng/kg; Thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.990 đồng/kg; Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.140 đồng/kg; Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 ở mức 13.600 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg; Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.400 đồng/kg; trong khi đó thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.650 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.990 đồng/kg; Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.490 đồng/kg.Thép VAS, hiện thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.060 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.940 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.090 đồng/kg; thép cuộn CB240 ở mức 13.790 đồng/kg; Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 dừng ở mức 13.450 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.650 đồng/kg; Thép Pomina tăng giá, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.590 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.840 đồng/kg./.