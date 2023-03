Ngày 16/3: Đà giảm giá của cà phê chưa dừng, hồ tiêu tăng 500 đồng/kg

(TBTCO) - Trong phiên giao dịch ngày 15/3, giá cà phê tiếp tục giảm trên thị trường thế giới; giá tiêu tăng 500 đồng/kg và đà tăng tiếp tục được hỗ trợ với thông tin nhập khẩu tiêu của Trung Quốc đang phục hồi; giá cao su biến động trên 1%.

Ảnh minh họa

Giá cà phê tiếp tục giảm

Giá cà phê được ghi nhận tiếp tục giảm trên thị trường thế giới và đi ngang tại thị trường trong nước.

Tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h20 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2023 được ghi nhận tại mức 2.069 USD/tấn sau khi giảm 0,53% (tương đương 11 USD). Tương tự, giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 tại New York về mức 172,6 US cent/pound sau khi giảm 1,62%% (tương đương 2,85 US cent).

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn giao ngay tháng 5 giảm thêm 33 USD, xuống 2.080 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 cũng giảm thêm 34 USD, còn 2.070 USD/tấn, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao ngay tháng 5 giảm 3,75 cent, xuống 175,45 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 giảm 3,55 cent, còn 174,70 cent/lb, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình.

Thị trường cà phê trong nước quay đầu giảm so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) được thu mua với mức 40.000 đồng/kg; huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) ở mức 40.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) cùng mức 40.500 đồng/kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, hiện được thu mua 40.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.400 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, cũng quanh mức mức 40.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.400 đồng/kg; tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.500 đồng/kg.

Giá tiêu tăng nhẹ

Theo khảo sát tại thị trường trong nước, tăng nhẹ tại một số thị trường trọng điểm. Hiện giá thu mua đang dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai giá thu mua tăng 500 đồng/kg, cùng mức giá, tại Đồng Nai là 64.000 đồng/kg. Sau khi tăng 500 đồng/kg, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cùng ghi nhận mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu không có biến động mới về giá trong hôm nay, ổn định tại mức 65.500 đồng/kg và 66.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) ngày 15/3 (theo giờ địa phương) cho thấy giá đang tăng giảm trái chiều. Hiện giá tiêu thế giới so với ngày 14/3 phổ biến ở các mức: Tiêu đen Lampung (Indonesia) 3.497 USD/tấn, tăng 0,11%; tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 2.950 USD/tấn, giảm 1,69%; tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA ở mức 4.900 USD/tấn, không đổi.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực do nền kinh tế toàn cầu vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Còn theo nhận định của các chuyên gia tham dự Hội nghị Gia vị Quốc tế, nhập khẩu tiêu của Trung Quốc đang phục hồi mang lại hy vọng cho thị trường.

Cao su biến động hơn 1%

Tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h15 (giờ Việt Nam), Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) thế hiện giá cao su kỳ hạn giao tháng 3/2023 đạt mức 199,5 yen/kg, tăng 1,25% (tương đương 2,5 yen/kg).

Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2023 được điều chỉnh xuống mức 11.730 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,72% (tương đương 205 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Cục Thống kê Malaysia (DoSM) cho biết, ​​sản lượng cao su tự nhiên (NR) của Malaysia đã giảm 3,6% xuống 29.451 tấn trong tháng 1/2023 so với mức 30.556 tấn được ghi nhận vào tháng 12/2022.

Cũng theo Cục Thống kê Malaysia: “Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên chính, chiếm 41,2% tổng kim ngạch xuất khẩu vào tháng 1/2023, tiếp theo là Turkiye (5,4%), Đức (5,1%), Hoa Kỳ (3,6%) và Brazil (2,7%)”.

Bảng giá trung bình hàng tháng cho thấy, trong tháng đầu tiên của năm 2023, giá latex cao su thiên nhiên cô đặc ghi nhận mức tăng 6,8% lên 502,05 sen/kg so với mức 470,21 sen/kg - tháng 12/2022 và giá phế liệu tăng 0,6% lên 463,84 sen/kg so với mức 461,20 sen/kg - tháng 12/2022. Cũng trong tháng 1 năm nay, giá của tất cả các loại cao su tiêu chuẩn của Malaysia đã tăng từ 1,7% đến 6,7% so với cùng kỳ tháng trước, The Star đưa tin.