Ngày 17/12: Giá lúa tăng giảm trái chiều ngày cuối tuần

Giá lúa gạo hôm nay biến động trái chiều giữa các mặt hàng lúa. Ảnh: T.L

Giá lúa gạo hôm nay 17/12 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều giữa các mặt hàng lúa. Theo đó, tại khu vực tỉnh An Giang, giá lúa Nàng Hoa 9 điều chỉnh tăng 100 đồng/kg lên mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; lúa IR 504 tăng 100 đồng/kg lên mức 8.900 - 9.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa OM 18 lại quay đầu giảm. Cụ thể, giá lúa OM 18 dao động quanh mốc 9.500 - 9.600 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg.

Với các chủng loại lúa còn lại, giá đi ngang. Theo đó, lúa Đài thơm 8 duy trì quanh mức 9.400 - 9.700 đồng/kg; lúa OM 5451 ổn định ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; lúa OM 380 dao động quanh mốc 8.600 - 8.800 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, tại các địa phương như Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, giá gạo không biến động so với hôm qua. Theo đó, tại kênh gạo chợ ở An Cư (Cái Bè, Tiền Giang) giá gạo nguyên liệu OM 18, Đài thơm 8 dao động quanh mức 14.200 - 14.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 duy trì ở mức 13.750 - 13.950 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 Việt ở mức 12.950 - 13.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 dao động quanh mốc 12.800 - 12.900 đồng/kg; giá gạo nguyên liệu Nhật ở mức 13.000 - 13.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu ST 21 ở mức 14.500 - 14.600 đồng/kg; ST 24 ở mức 14.800 - 14.900 đồng/kg.

Với mặt hàng nếp, nếp An Giang khô ổn định quanh mức 9.400 - 9.800 đồng/kg; nếp Long An khô ở mức 9.400 - 9.800 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, hôm nay gạo thường dao động quanh mốc 16.000 - 16.500 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 26.000 đồng/kg; thơm thái hạt dài 19.000 - 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 17.000 - 19.000 đồng/kg; gạo Hương lài 19.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 19.500 đồng/kg; gạo Sóc thường 18.500 - 19.500 đồng/kg; gạo sóc thái 28.500 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt đi ngang ở mức 658 USD/tấn với gạo 5% tấm và 643 USD/tấn với gạo loại 25% tấm. Giá gạo xuất khẩu các nước châu Á giữ ổn định. Riêng giá gạo nếp Thái Lan ghi nhận xu hướng tăng./.