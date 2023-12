Ngày 18/12: Giá lúa tiếp tục giữ ổn định ở mức cao

(TBTCO) - Giá lúa gạo hôm nay (18/12) đồng loạt đi ngang. Thị trường lúa Thu Đông bình ổn, giá lúa tiếp tục giữ ổn định ở mức cao. Cụ thể, giá lúa Nàng Hoa 9 duy trì ổn định ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; lúa IR 504 dao động quanh mốc 8.900 - 9.100 đồng/kg; giá lúa OM 18 dao động quanh mốc 9.500 - 9.600 đồng/kg...

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Ảnh: T.L

Giá lúa gạo hôm nay (18/12) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định sau phiên biến động.

Theo đó, với mặt hàng gạo, tại các địa phương như Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, giá gạo không biến động so với hôm qua. Tại kênh gạo chợ ở An Cư (Cái Bè, Tiền Giang) giá gạo nguyên liệu OM 18, Đài thơm 8 dao động quanh mức 14.200 - 14.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 duy trì ở mức 13.750 - 13.950 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 Việt ở mức 12.950 - 13.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 dao động quanh mốc 12.800 - 12.900 đồng/kg; giá gạo nguyên liệu Nhật ở mức 13.000 - 13.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu ST 21 ở mức 14.500 - 14.600 đồng/kg; ST 24 ở mức 14.800 - 14.900 đồng/kg.

Với mặt hàng nếp, nếp An Giang khô ổn định quanh mức 9.400 - 9.800 đồng/kg; nếp Long An khô ở mức 9.400 - 9.800 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, cập nhật của Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cho thấy, giá lúa Nàng Hoa 9 duy trì ổn định ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; lúa IR 504 dao động quanh mốc 8.900 - 9.100 đồng/kg; giá lúa OM 18 dao động quanh mốc 9.500 - 9.600 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 duy trì quanh mức 9.400 - 9.700 đồng/kg; lúa OM 5451 ổn định ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; lúa IR 504 duy trì ổn định ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg; lúa OM 380 dao động quanh mốc 8.600 - 8.800 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, hôm nay gạo thường dao động quanh mốc 16.000 - 16.500 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 26.000 đồng/kg; thơm thái hạt dài 19.000 - 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 17.000 - 19.000 đồng/kg; gạo Hương lài 19.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 19.500 đồng/kg; gạo Sóc thường 18.500 - 19.500 đồng/kg; gạo sóc thái 28.500 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Đối với các loại phụ phẩm hôm nay tiếp đà đi ngang. Hiện giá tấm OM 5451 giữ ở mức 11.700 - 11.800 đồng/ kg và cám khô ổn định quanh mốc 6.600 - 6.700 đồng/kg. Ghi nhận tại thị trường lúa hôm nay, thị trường lúa Thu Đông bình ổn, giá lúa tiếp tục giữ ổn định ở mức cao.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt đi ngang ở mức 658 USD/tấn với gạo 5% tấm và 643 USD/tấn với gạo loại 25% tấm./.