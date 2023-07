Ngày 19/7: Giá thép trong nước không có biến động, sàn giao dịch tăng

(TBTCO) - Thị trường thép trong nước hôm nay không có biến động. Còn trên sàn giao dịch Thượng Hải, với thép kỳ hạn giao tháng 5/2024 tăng lên mức 3.619 Nhân dân tệ/tấn.

Giá thép trong nước không có biến động trong ngày 19/7. Ảnh: TL

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với thép thanh vằn D10 CB300 không thay đổi, có giá 14.240 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.040 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, với thép cuộn CB240 có giá 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.990 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.090 đồng/kg; thép cuộn CB240 ở mức 13.840 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.910 đồng/kg.

Thép VAS, hiện thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 đồng giá 13.800 đồng/kg.

Thép Việt Nhật, với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg; còn dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát bình ổn, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.840 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.140 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.440 đồng/kg.

Thép VAS, hiện thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.910 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.850 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.590 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.790 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.190 đồng/kg; thép cuộn CB240 ở mức 14.140 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.700 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg.

Thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.480 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.890 đồng/kg.

Giá thép trên sàn giao dịch

Giá thép giao kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) tăng 11 Nhân dân tệ, lên mức 3.619 Nhân dân tệ/tấn.

Sản lượng thép thô tháng 6 của Trung Quốc tăng 1,1% so với tháng 5 và 0,4% so với 1 năm trước đó do các nhà máy được khuyến khích tăng sản lượng sau khi giá thép tăng.