Ngày 20/12: Giá cà phê, cao su và hồ tiêu đồng loạt tăng

(TBTCO) - Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay (20/12) trên thị trường thế giới tăng mạnh. Trong đó, giá cà phê Robusta tiến dần đến ngưỡng 3.000 USD/tấn sau khi tăng gần 5%; giá tiêu ghi nhận tăng 500 - 1.000 đồng/kg. Tỉnh Bình Phước đang có mức giá cao nhất hiện tại là 86.500 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn trên hai sàn giao dịch tăng gần 0,5% trong phiên sáng nay.

Giá tiêu hiện dao động trong khoảng 82.500 - 86.500 đồng/kg. Ảnh: T.L

Giá cà phê thế giới tăng mạnh

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.960 USD/tấn sau khi tăng 4,82% (tương đương 136 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 202,40 US cent/pound sau khi tăng 5,91% (tương đương 11,3 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h ngày 20/12 (giờ Việt Nam).

Triển vọng tiêu thụ cà phê thế giới cho năm cà phê 2023 - 2024 được xây dựng dựa trên giả định rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức trên 3% và ngành này sẽ phản ứng trước tình trạng tồn kho giảm mạnh, điều này sẽ được phản ánh tích cực về sự tiêu thụ.

Tiêu thụ của Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng nhanh nhất, tăng 3,8% lên 30,9 triệu bao, với tỷ trọng tiêu thụ cà phê thế giới của khu vực này được dự đoán sẽ tăng lên 17,5% từ 17,2%. Tiêu thụ cà phê của Châu Âu sẽ phục hồi nhưng ở mức thấp nhất (cùng với Nam Mỹ) là 1,1% ở mức 53,7 triệu bao.

Caribe, Trung Mỹ và Mexico sẽ chứng kiến mức tiêu thụ cà phê của họ tăng 2,3% lên 6,1 triệu bao, với thị phần tiêu thụ cà phê thế giới là 3,5%.

Tiêu thụ của Nam Mỹ dự kiến sẽ tăng 1,1% lên 27,8 triệu bao, chiếm 15,7% thị phần tiêu thụ thế giới, theo ICO Coffee.

Tiêu thụ cà phê tại châu Phi và châu Á và Châu Đại Dương được dự báo sẽ tăng 2,7% trong năm cà phê 2023/24 lên lần lượt 12,6 triệu bao và 45,7 triệu bao.

Giá tiêu đồng loạt đi lên

Theo khảo sát, giá tiêu tăng từ 500 đồng/kg đến 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện dao động trong khoảng 82.500 - 86.500 đồng/kg.

Hiện tại, mức giá được ghi nhận tại hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai lần lượt là 82.500 đồng/kg và 83.000 đồng/kg, cùng tăng 500 đồng/kg. Tiếp theo đó là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang được áp dụng mức giá là 85.500 đồng/kg, ứng với mức tăng 500 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 86.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Bình Phước cũng được điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg lên mức cao nhất là 86.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 0,08% so với ngày 18/12. Song song đó, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA vẫn duy trì ổn định; giá tiêu trắng Muntok tăng 0,07% so với phiên hôm trước, trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 11/2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 20,2 nghìn tấn, tương đương 77,7 triệu USD, tăng 4,3% về lượng và tăng 6,2% về trị giá so với tháng trước, tăng 23,7% về lượng và tăng 28,4% về trị giá so với tháng 11/2022.

Tính chung 11 tháng năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đạt xấp xỉ 245,7 nghìn tấn, trị giá 833,2 triệu USD, tăng 18% về lượng và giảm 7,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 11/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam bật tăng lên 3.839 USD/tấn, cao nhất kể từ đầu năm. Tính chung 11 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.392 USD/tấn, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá cao su trên hai sàn giao dịch tăng gần 0,5%

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 12/2023 đạt mức 232,4 yen/kg, tăng 0,34% (tương đương 0,8 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 20/12 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2024 được điều chỉnh lên mức 13.410 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,49% (tương đương 65 Nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Trong tháng 11/2023, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á biến động theo xu hướng tăng trong bối cảnh tồn kho thấp làm dấy lên lo ngại về nguồn cung thắt chặt, trong khi những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy nền kinh tế và lĩnh vực bất động sản dẫn đến sự lạc quan về nhu cầu đối với người tiêu dùng hàng đầu thế giới./.