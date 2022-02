Ngày 20/2 cả nước ghi nhận 47.200 ca mắc mới COVID-19, Hà Nội vượt mốc 5.100 ca

(TBTCO) - Thông tin từ Bộ Y tế cho biết tính từ 16h ngày 19/2 đến 16h ngày 20/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 47.200 ca mắc mới, trong đó 8 ca nhập cảnh; 47.192 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.224 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 33.851 ca trong cộng đồng).

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Các địa phương ghi nhận số ca mắc giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: Khánh Hòa (-106), Quảng Trị (-103), Bình Phước (-79).

Các địa phương ghi nhận số ca mắc tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm: Hà Tĩnh (+1.294), Bắc Giang (+458), Phú Thọ (+414).

Trung bình số ca mắc mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 37.670 ca/ngày.

Hà Nội vẫn là địa phương có số mắc cao nhất với 5.102 ca; tiếp đó là Bắc Ninh (2.360 ca); Phú Thọ (1.981 ca); Quảng Ninh (1.980 ca); Thái Nguyên (1.838 ca); Hòa Bình (1.797 ca); Nam Định (1.754 ca); Hải Phòng (1.698 ca); Vĩnh Phúc (1.692 ca); Ninh Bình (1.556 ca); Bắc Giang (1.500 ca); Nghệ An (1.467 ca); Lào Cai (1.360 ca); Hải Dương (1.316 ca); Hà Tĩnh (1.294 ca); Yên Bái (1.275 ca); Thanh Hóa (1.220 ca); Bình Định (1.019 ca); Thái Bình (1.015 ca); Sơn La (1.007 ca); Tuyên Quang (989 ca); Quảng Bình (861 ca); Thành phố Hồ Chí Minh (849 ca); Lạng Sơn (808 ca); Hưng Yên (789 ca); Đắk Lắk (748 ca); Đà Nẵng (720 ca); Quảng Nam (697 ca); Khánh Hòa (590 ca); Cao Bằng (564 ca); Phú Yên (553 ca); Lâm Đồng (435 ca); Quảng Trị (415 ca); Đắk Nông (362 ca); Điện Biên (358 ca); Bình Phước (348 ca); Lai Châu (332 ca); Hà Nam (290 ca); Bà Rịa-Vũng Tàu (288 ca); Gia Lai (286 ca); Thừa Thiên-Huế (224 ca); Bình Dương (215 ca); Bắc Kạn (190 ca); Kon Tum (143 ca); Hà Giang (139 ca); Quảng Ngãi (130 ca); Cà Mau (105 ca); Bình Thuận (85 ca); Kiên Giang (66 ca); Tây Ninh (64 ca), Bạc Liêu (63 ca); Đồng Nai (53 ca);Vĩnh Long (35 ca); Bến Tre (33 ca); Trà Vinh (29 ca); An Giang, Cần Thơ (22 ca); Sóc Trăng (13 ca); Ninh Thuận, Đồng Tháp (12 ca); Long An (10 ca); Hậu Giang (8 ca); Tiền Giang (6 ca).

Tình hình điều trị

Bệnh nhân khỏi bệnh: Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế (địa chỉ cdc. kcb. vn), trong ngày 20/2, đã có 13.414 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tống số ca được điều trị khỏi lên 2.281.434 trường hợp.

Hiện có 2.347 bệnh nhân nặng đang điều trị; trong đó, 1.722 ca thở ôxy qua mặt nạ; 321 ca thở ôxy dòng cao HFNC; 57 ca thở máy không xâm lấn; 235 ca thở máy xâm lấn; 12 ca ECMO.

Ca tử vong: Từ 17h30 ngày 19/2 đến 17h30 ngày 20/2 ghi nhận 78 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 79 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.501 ca, chiếm 1,4% so với tổng số ca mắc.

Tình hình xét nghiệm

Từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 33.088.000 mẫu xét nghiệm tương đương 78.429.511 lượt người, tăng 72.326 mẫu so với ngày trước đó.

Tình hình tiêm chủng

Trong ngày 19/2 có 456.129 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, đã có tổng số 191.368.265 liều vaccine được tiêm, trong đó, 174.611.596 liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên: mũi 1 là 70.871.973 liều; mũi 2 là 67.266.482 liều; mũi 3 là 1.444.994 liều; mũi bổ sung là 13.335.678 liều; mũi nhắc lại là 21.692.469 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 16.756.669 liều: mũi 1 là 8.608.568 liều; mũi 2 là 8.148.101 liều.

Các hoạt động của ngành y tế

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung quyết liệt việc tiêm vaccine trên địa bàn theo Kế hoạch số 125/KH-BYT ngày 26/1/2022 về tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng tiêm chủng đến lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 508/BYT-DP ngày 28/1/2022 và Công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021; đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên hoàn thành trong tháng 2/2022.

Bộ cũng đề nghị tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới; không mặc cảm, kỳ thị những người mắc hoặc nghi mắc COVID-19; người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định./.