Ngày 20/3: Giá lúa gạo cả trong nước và xuất khẩu ổn định

(TBTCO) - Giá lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong ngày 20/3 tiếp tục xu hướng đi ngang. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam chững lại sau phiên điều chỉnh tăng.

Thu mua lúa gạo. Ảnh: TL

Thị trường trong nước

Hiện giá gạo nguyên liệu, thành phẩm ở mức 9.150 đồng/kg; gạo thành phẩm 10.100 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm duy trì ổn định. Hiện giá cám khô ở mức 7.700 đồng/kg, giá tấm ở mức 9.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa duy trì ổn định. Cụ thể, nếp An Giang tươi đang được thương lái thu mua tại ruộng ở mức 5.900 - 6.300 đồng/kg; lúa Nhật 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 6.700 - 6.800 đồng/kg; nếp tươi Long An 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa OM 18 ở mức 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa OM 5451 6.400 - 6.600 đồng/kg; nàng hoa 9 6.800 - 7.100 đồng/kg; nếp khô Long An 9.000 - 9.200 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.400 - 8.600 đồng/kg; lúa IR 504 ở mức 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo thường 11.500 đồng/kg - 12.500 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 14.000 đồng/kg; nếp ruột 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 20.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 18.000 - 19.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 19.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 14.000 đồng/kg; Nàng Hoa 17.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 20.000 đồng/kg; Cám 7.000 - 8.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới

Giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam chững lại sau phiên điều chỉnh tăng. Hiện giá gạo 5% tấm đang ở mức 448 USD/tấn; gạo 25% tấm duy trì ở mức 428 USD/tấn.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với gạo Việt ở mức cao, nhiều quốc gia trên thế giới đang tích cực thu mua gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực khi hiện tượng El Nino được dự báo sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động canh tác nông nghiệp trên toàn cầu, dự báo giá gạo Việt Nam vẫn được hưởng lợi về giá trong ngắn hạn.

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV cho biết, đến thời điểm này, vụ lúa Đông Xuân đã thu hoạch được khoảng 60% diện tích. So với vụ trước, lượng lúa hàng hóa dồi dào, giá lúa có điều chỉnh giảm nhưng vẫn bình ổn. Hiện giá gạo xuất khẩu đang giảm từ 10 USD - 20 USD/tấn, so với thời điểm sau Tết Nguyên đán./.