Ngày 20/7: Giá thép tăng nhẹ trên sàn giao dịch, trong nước duy trì đà giảm

(TBTCO) - Phiên giao dịch ngày 20/7, giá thép tăng nhẹ trên sàn giao dịch Thượng Hải. Thị trường trong nước, giá thép các thương hiệu vẫn duy trì đà giảm, nhu cầu yếu ớt.

Ảnh minh họa.

Tăng 12 nhân dân tệ/tấn trên sàn giao dịch

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 12 Nhân dân tệ lên mức 3.734 Nhân dân tệ/tấn. Giá giao kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 23 Nhân dân tệ, lên mức 3.618 Nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, giá quặng sắt kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và Sàn giao dịch Singapore (SGX) tăng được thúc đẩy bởi kỳ vọng về các biện pháp hỗ trợ hơn từ Trung Quốc sau dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến, theo Reuters.

Quặng sắt DCIOcv1 giao tháng 9 trên Sàn DCE chốt phiên với giá cao hơn 0,66% ở mức 845 nhân dân tệ/tấn (117,83 USD/tấn).

Quặng sắt SZZFQ3 chuẩn kỳ hạn tháng 8 trên Sàn SGX tăng 0,98% lên 113,60 USD/tấn.

Các nguyên liệu sản xuất thép khác gồm than luyện cốc DJMcv1 và than cốc DCJcv1 trên Sàn DCE lần lượt tăng 4,65% và 2,51% sau khi tâm lý được cải thiện do lo ngại về nguồn cung giảm trong ngắn hạn.

Tại thị trường trong nước

Sau 13 lần giảm, thị trường trong nước hôm nay được điều chỉnh như sau:

Tại miền Bắc: Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với thép thanh vằn D10 CB300 giảm 140 đồng, hiện có giá 14.240 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.040 đồng/kg. Tương tự, thương hiệu thép Việt Ý, với thép cuộn CB240 có giá 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 150 đồng, xuống ở mức 13.990 đồng/kg. Thép Việt Đức, với thép thanh vằn D10 CB300 giảm 150 đồng, có giá 14.090 đồng/kg; thép cuộn CB240 ở mức 13.840 đồng/kg. Thép Việt Sing điều chỉnh giảm với thép cuộn CB240 từ mức 14.010 đồng/kg nay còn 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.910 đồng/kg. Thép VAS điều chỉnh giảm, hiện thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 đều đồng giá 13.800 đồng/kg. Thép Việt Nhật, với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg; còn dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 bình ổn ở mức 13.840 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 150 đồng, có giá 14.090 đồng/kg. Thép Việt Đức đồng loạt điều chỉnh giảm, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.140 đồng/kg - giảm 100 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.440 đồng/kg - giảm 330 đồng. Thép VAS điều chỉnh giảm, hiện thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.910 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.850 đồng/kg. Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 giảm 200 đồng, xuống ở mức 14.590 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.790 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép thanh vằn D10 CB300 tiếp tục giảm 150 đồng có giá 14.190 đồng/kg; thép cuộn CB240 ở mức 14.140 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.700 đồng/kg - giảm 150 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg - giảm 160 đồng. Thép Pomina giảm sâu, dòng thép cuộn CB240 giảm 310 đồng, xuống ở mức 14.480 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 410 đồng, dừng ở mức 14.890 đồng/kg.

Theo số liệu báo cáo mới nhất vừa được Hiệp hội Thép Việt Nam, trong tháng 6/2023, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,012 triệu tấn, giảm 9,52% so với tháng 5/2023 và giảm 16,2% so với cùng kỳ 2022. Tiêu thụ thép các loại đạt 2,161 triệu tấn, giảm 6,41% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ 2022.

Lũy kế 6 tháng năm 2023, sản xuất thép thành phẩm đạt 13,103 triệu tấn, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tiêu thụ thép thành phẩm đạt 12,481 triệu tấn, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân do hoạt động bán hàng chịu tác động mạnh từ thị trường bất động sản đóng băng, thị trường xây dựng dân dụng đối mặt với sức mua yếu do lạm phát…