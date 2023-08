Ngày 21/8: Giá lúa gạo ít biến động trong ngày đầu tuần

(TBTCO) - Thị trường lúa gạo ngày 21/8/2023 ghi nhận mức giá ổn định tại thị trường trong nước. Dự báo tuần này giá lúa gạo vẫn tiếp tục đà tăng. Trên thị trường thế giới, hiện giá các mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam đều cao hơn so với các đối thủ khac như Thái Lan, Pakistan.

Ảnh minh họa

Tại thị trường trong nước

Khảo sát tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo các loại duy trì ổn định. Cụ thể, tại An Giang, cập nhật theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa IR 504 ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; giá lúa OM 18 ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg, OM 5451 duy trì quanh mốc 7.600 - 7.800 đồng/kg; Nàng Hoa 9 có giá 7.200 - 7.600 đồng/kg; lúa Nhật cũng ổn định ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 13.000 đồng/kg.

Với lúa nếp, nếp Long An (tươi) ở mức 7.000 - 7.500 đồng/kg; giá nếp An Giang tươi ổn định ở mức 6.300 - 6.600 đồng/kg; nếp AG (khô) ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; nếp Long An (khô) có giá 7.700 - 7.900 đồng/kg.

Trong tuần qua giá lúa gạo tại các địa phương thuộc Đồng bằng sông Cửu Long đều điều chỉnh tăng. Theo đó, so với cuối tuần trước giá lúa đã tăng từ 200 – 400 đồng/kg. Trong đó, lúa Đài thơm 8 có mức tăng mạnh nhất khi tăng 400 đồng/kg. Với giá gạo, gạo nguyên liệu tăng 150 đồng/kg trong khi gạo thành phẩm tăng 500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới

Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cập nhật đến ngày 18/8, giá gạo 5% trên thị trường đang được giao dịch ở mức 628 USD/tấn, tăng 37% so với mức 458 USD thời điểm cuối năm 2022, đầu 2023. Giá gạo 25% tấm đang xuất khẩu ở mức 618 USD/tấn, tăng 41%.

Giá các mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam đều cao hơn so với các đối thủ khac như Thái Lan, Pakistan.

Hiện tại, giá gạo Việt Nam đang cao nhất thế giới và cao hơn gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan 16 USD/tấn. Ngoài loại gạo tiêu chuẩn 5% tấm, các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao và gạo 25% tấm của cả hai nguồn cung chính này đều giảm 10 - 20 USD/tấn, nhưng vẫn ở mức cao.

Thị trường gạo thế giới và Việt Nam đang dần thích ứng với những biến động nhanh, mạnh của thị trường. Các chuyên gia cũng nhận định, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng từ đây đến cuối năm nhưng chỉ quanh mốc 600 - 800 USD một tấn nhưng rất khó để cán mốc giá 1.000 USD như năm 2008./.