Ngày 22/3: Giá cà phê Robusta và Arabica quay đầu tăng, hồ tiêu và cao su giảm

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (22/3) trên thị trường thế giới đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta ở mức 3.370 USD/tấn; cà phê Arabica ở mức 187,1 UScent/pound; giá tiêu đồng loạt giảm. Hiện giá tiêu đang dao động trong khoảng 92.500 - 95.000 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn trên Sàn SHFE tiếp đà giảm trong phiên giao dịch sáng nay.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới đồng loạt tăng. Ảnh tư liệu

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng

Theo ghi nhận vào lúc 6h (giờ Việt Nam), giá cà phê trên thị trường thế giới tăng ở cả hai loại Robusta và Arabica.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 5/2024 được ghi nhận tại mức 3.370 USD/tấn sau khi giảm 1,69%.

Giá cà phê Arabica giao tháng 5/2024 tại New York ở mức 187,1 UScent/pound sau khi giảm 2,58%.

Theo Nikkei, giá cà phê kỳ hạn đang ở vùng cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng do tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo ở Trung Quốc và các nước châu Á trong khi một số nhà sản xuất lớn như Indonesia và Việt Nam dường như đang đối mặt với vụ mùa thu hoạch kém.

Giá tiêu đồng loạt giảm 500 đồng/kg

Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay đồng loạt giảm 500 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cùng điều chỉnh giao dịch về chung mức 95.000 đồng/kg, cao nhất tại thời điểm khảo sát. Tại hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước là 94.500 đồng/kg. Gia Lai đang giao dịch tiêu với giá thấp nhất là 92.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hiện tại đang dao động trong khoảng 92.500 - 95.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 0,42%, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA cũng duy trì ổn định so với ngày 19/3; giá tiêu trắng Muntok tăng 0,42%, trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Cập nhật giá cao su

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 4/2024 giảm 1,02% xuống mức 348,4 yen/kg tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 22/3 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 4/2024 được điều chỉnh xuống mức 14.880 Nhân dân tệ/tấn, giảm 3,19%.

Tháng 2/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 66,89% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với gần 58,7 nghìn tấn, trị giá 84,12 triệu USD, giảm 65% về lượng và giảm 63,9% về trị giá so với tháng 1/2024; So với tháng 2/2023 giảm 40,5% về lượng và giảm 37,8% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.433 USD/tấn, tăng 3,2% so với tháng 1/2024 và tăng 4,4% so với tháng 2/2023. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 226,51 nghìn tấn cao su, trị giá 317,09 triệu USD, tăng 10,1% về lượng và tăng 14,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 2/2024, lượng cao su xuất khẩu sang một số thị trường giảm so với tháng 2/2023 như: Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản… Ngược lại, xuất khẩu sang một số thị trường như: Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Nga, Ý, Brazil, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với tháng 2/2023.

Hiện giá cao su tự nhiên đang tăng lên mức cao nhất trong 7 năm qua do nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc, cùng với sản lượng kém ở Thái Lan và Indonesia. Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng cao, mở ra triển vọng khả quan cho ngành cao su Việt Nam./.