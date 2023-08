Ngày 22/8: Giá dầu thô và gas đồng loạt giảm

(TBTCO) - Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp tục giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay (22/8) vì hy vọng đối với nhu cầu từ Trung Quốc đã suy yếu. Trong khi đó, giá gas giảm 0,61%, ở mức 2,59 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 9/2023.

Giá dầu thô tiếp tục giảm nhẹ

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ ổn định ở 80,12 USD/thùng vào lúc 7h14 ngày 22/8 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 10 giảm 0,08% xuống 84,44 USD/thùng.

Giá dầu thô giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 21/8 vì hy vọng đối với nhu cầu từ Trung Quốc đã suy yếu.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giảm 0,4% xuống 84,46 USD, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ kết thúc ở mức 80,72 USD/thùng, giảm 0,65%. Đầu phiên, cả hai loại dầu tăng tới 1 USD.

Giá gas giảm 0,61%

Mở cửa phiên giao dịch sáng 22/8, giá gas tại thị trường thế giới đã giảm 0,61% đứng ở mức 2,59 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 9/2023.

Giá khí đốt tự nhiên giao ngay của Mỹ đã giảm tại hầu hết các địa điểm trong tuần kết thúc vào ngày 16/8, với giá giao ngay theo chuẩn của Henry Hub giảm 0,36 USD xuống còn 2,55 USD/MMBtu so với tuần trước, theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

EIA lưu ý rằng giá khí theo chuẩn Henry Hub đã giảm từ mức cao nhất kể từ tháng 1 và phù hợp với tình trạng sụt giá chung.

Theo báo cáo của EIA, trích dẫn dữ liệu từ Bloomberg Finance, giá khí tự nhiên hóa lỏng tương lai ở Đông Á đã tăng 0,78 USD lên 11,76 USD/MMBtu so với tuần trước. Hợp đồng tương lai khí đốt của cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu ở châu Âu cũng đã tăng 1,40 USD lên 11,75 USD/MMBtu so với tuần trước đó.

Nguồn cung khí đốt tự nhiên của Mỹ giảm 0,1% so với tuần trước do gia tăng nhập khẩu ròng từ Canada để bù đắp cho tình trạng sụt giảm nhẹ trong sản xuất khí đốt khô tự nhiên, EIA cho biết. Mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên của Mỹ tăng nhẹ 0,3% do nhu cầu sử dụng trong lĩnh vực sản xuất điện và công nghiệp tăng nhẹ, mặc dù mức tiêu thụ trong khu dân cư và khu thương mại thấp hơn./.