Ngày 23/1: Giá sắt thép tăng phiên thứ 3 liên tiếp trên sàn giao dịch

(TBTCO) - Phiên giao dịch hôm nay, giá sắt thép tiếp tục tăng trên Sàn giao dịch Thượng Hải – đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của mặt hàng này. Trong nước, sau phiên điều chỉnh tăng, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức ổn định.

Ảnh minh họa.

Trên sàn giao dịch Thượng Hải

Tại thời điểm khảo sát vào lúc 9h40 ngày 23/1 (theo giờ Việt Nam), giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải lên mức 3.906 Nhân dân tệ/tấn, tăng 31 Nhân dân tệ/tấn so với cùng thời điểm khảo sát hôm qua.

Theo Reuters, giá quặng sắt kỳ hạn dao động trong biên độ hẹp vào hôm thứ Hai (22/1), với giá chuẩn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng và giá ở Sàn giao dịch Singapore (SGX) giảm, do các nhà đầu tư cân nhắc về triển vọng nhu cầu trong trường hợp không có biện pháp nới lỏng tiền tệ như dự kiến ​​ở nước tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên Sàn DCE đã chốt phiên với giá cao hơn 0,53% ở mức 952 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 132,29 USD/tấn), kéo dài mức tăng sang phiên thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, giá quặng sắt SZZFG4 chuẩn tháng giao 2 trên Sàn SGX giảm 0,46% còn 129,3 USD/tấn.

Các thành phần sản xuất thép khác trên Sàn DCE gồm than luyện cốc DJMcv1 giảm 0,19% và than cốc DCJcv1 tăng 0,76%. Điểm chuẩn thép trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải nhìn chung yếu hơn. Cụ thể, thép thanh SRBcv1 giảm 0,23%, thép thanh SWRcv1 và thép không gỉ SHSScv1 lần lượt giảm 0,58% và 0,49%. Thép cuộn cán nóng SHHCcv1 không thay đổi.

Thị trường trong nước

Sáng nay, giá thép CB240 và giá thép D10 CB300 duy trì ổn định, khảo sát tại SteelOnline.vn cho thấy.

Tại miền Bắc: Giá thép Hoà Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.140 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.490 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.540 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.850 đồng/kg.

Giá thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.210 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.260 đồng/kg. Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.890 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.300 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hoà Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.140 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.490 đồng/kg. Giá thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.540 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.850 đồng/kg.

Giá thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.210 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.260 đồng/kg. Giá thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.890 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.300 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.140 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.530 đồng/kg. Thép Pomina với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.300 đồng/kg.

Thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.960 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.260 đồng/kg. Thép Tung Ho, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.060 đồng/kg, với dòng thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.410 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), năm 2023 sản xuất thép thành phẩm của Việt Nam đạt 27,76 triệu tấn, giảm 5% so với năm 2022. Bán hàng thép đạt gần 26,3 triệu tấn, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi tiêu thụ thép nội địa trầm lắng thì xuất khẩu thép thành phẩm đạt hơn 8 triệu tấn, tăng 29% so với năm ngoái./.